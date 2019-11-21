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韓國瑜致電協調 桃園市議員詹江村不選立委

最新更新：2019/11/21 14:12

（中央社記者吳睿騏桃園21日電）日前宣布有意參加桃園市第一選區立委的桃園市議員詹江村，在接獲國民黨總統參選人韓國瑜來電，要求為大局著想後，詹江村今天表示，一切以主帥為主，自己不會登記參選立委。

因為不滿國民黨提出的不分區名單，詹江村先前曾揚言將登記參選桃園市第一選區立委，並宣布在今天下午4時30分到桃園市選舉委員會登記，但在昨晚參加電視節目錄影時，接獲韓國瑜來電勸退，因此決定不登記參選立委。

詹江村在桃園市議會受訪表示，自己昨晚曾問韓國瑜「我登記是否會影響到你的選情」，但韓國瑜勸詹江村要團結，藍營若在桃園市第一選區出現兩名立委參選人，只會便宜到民進黨的鄭運鵬，希望以大局為重。因此詹江村自願退出。

詹江村表示，一切就是以主帥為主，這場選戰就是必須要放棄所有的自我，捍衛中華民國下架民進黨，這是國民黨有志之士的共識，無所謂個人之榮辱。

對於記者詢問，是否會為國民黨徵召參選第一選區的陳根德助選，詹江村表示，自己幫國民黨助選，誰支持國民黨，自己就幫誰助選，也因為有共同的目標，所以沒有個人的心情。

居間協調的國民黨桃園市黨部主委邱奕勝表示，這個結果對國民黨選舉是有直接正面的幫助，黨部在桃園各選區只會提名1人，但是若有2名同屬性政黨的候選人，對選情還是會造成衝擊，今天詹江村決定不參選，當然，對國民黨的選舉相對是會比較穩定。（編輯：李錫璋）1081121

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