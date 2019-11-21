遭爆住豪宅 韓國瑜：一輩子住過的房子太多了

（中央社記者余祥台北21日電）國民黨總統參選人韓國瑜遭質疑曾住在台北市大安區的房子。韓國瑜今天表示，若要把他一輩子住過的房子都查清楚的話，太多了，有阿姨的、姑媽的、表哥的、表弟的，一場選舉需要到這種程度的抹黑、造謠，還要把房產扣上他的名字，非常無聊。

韓國瑜接連被週刊爆料買豪宅、住豪宅，遭民進黨質疑是假庶民。

韓國瑜下午錄製「麻辣天后傳」節目後接受媒體聯訪，被問到為何當時台北市鎮江街有房子，卻住在大安區，韓國瑜說，他當時選上立委沒多久，就在鎮江街購入約16坪的房子，8坪是讓秘書、助理辦公，後來有了小孩，感覺8坪不夠，就換到另一個親戚的房子，中間還過渡一段時間，再轉到親戚在大安區的房子。

韓國瑜說，上星期已經透過發言人系統把他的房產向全台報告，可是還有一些人刻意抹黑、造謠，一定要把房子扣他的名字，若要把韓國瑜一輩子住過的房子都清查的話，太多了，有阿姨的、姑媽的、表哥的、表弟的，一場選舉選到這種程度，非常無聊。

媒體追問，在大安區住了幾年，韓國瑜說，若干年，他這麼多年住了很多地方。

至於挺韓的前花蓮縣長傅崐萁將以無黨籍參選花蓮立委，但國民黨在花蓮縣已提名黃啟嘉，媒體詢問，是否會支持傅崐萁，韓國瑜說，從傅崐萁宣布參選後，還沒跟傅接觸；是否會相挺則分情感和政黨兩個層次，到時候大家一定會了解他的選擇。

有關新黨不分區立委被提名人邱毅表示有跟韓國瑜通過電話，韓國瑜說，他的確有幫邱毅打氣、加油，畢竟國民黨不分區名單變動，邱毅心裡可能有些起伏，他打電話向邱致意，但沒有其他溝通。

針對台商回流議題，韓國瑜說，當然歡迎，未來如果有機會當總統，將會提出更好的政見歡迎海內外企業來台投資。（編輯：謝佳珍）1081121