張善政：若勝選將成立新移民委員會

（中央社記者游凱翔台北22日電）國民黨副總統參選人張善政今天上午公布新住民政策，張善政表示，若總統參選人韓國瑜明年順利當選，將成立直屬行政院的「新移民委員會」，目前已委託國民黨籍立委林麗蟬擔任籌備小組召集人。

張善政上午召開新住民政策記者會，並指出，目前競選團隊的政策規劃已告一段，接下來的工作就是對外闡述政策內容，尤其是新住民政策，明年若贏得總統大選，為了落實照顧新住民，將成立直屬行政院的「新移民委員會」。

張善政指出，成立委員會涉及立法問題，因此許多前置作業現在已立刻進行，並委託同樣是新住民、來自柬埔寨的林麗蟬擔任召集人，這也是新住民政策上的里程碑。

林麗蟬表示，選舉史上第一次有參選人這麼重視新移民，不管在保障基本人權、增進教育權益、勞動權、社福權等，未來都將持續優化相關政見，而創設新移民委員會，更是台灣人權邁向進步國家的象徵。

林麗蟬認為，有關新移民的相關業務，均零散在外交、勞動、衛福、中選會等相關部會，因此難以制度化的方式去保障新移民的權益，因此以中央等級的部會機關去落實政策，對移民來說是相當友善的政見。（編輯：郭萍英）1081122