台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

（中央社記者王揚宇台北22日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近日批評台獨的言論，台灣獨立建國聯盟今天表示，柯文哲不斷暴露他對黨國體制的孺慕，在言論口徑上與親中統派一致，絕非秉持台灣本土立場的台灣人所能支持。

台灣獨立建國聯盟今天發布新聞稿指出，過去一向自稱墨綠、支持過「台灣前途兩千三百萬人民決定」的柯文哲，日前針對台獨人士的發言指出，「他們都是假的啊」、「那些喊愛台灣的，那些搞台獨的兒子孫子，都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就騙子啊！」引起海內外台獨人士不滿。

台灣獨立建國聯盟表示，柯文哲這番言論，顯示他身為一黨主席與政界要角，欠缺謹言慎行的政治人物基本素養；在威權時期長大的柯文哲，不斷暴露他對黨國體制的孺慕，與其對歷史認知的幼稚；自稱為228事件受難者家屬的柯文哲，對白色恐怖的認知淺薄，更遑論反思。

台灣獨立建國聯盟認為，在中華民國威權時期下，國民黨將上千名海外台獨人士列為黑名單，使得大量的台灣人菁英，從此回不了家，例如前台南縣長陳唐山、前駐日代表羅福全等人；即使這些海外獨派前輩被國民黨列為黑名單，仍願意冒生命危險，為了台灣民主，前仆後繼地闖關，被抓被關在所不惜

台灣獨立建國聯盟也提到，雖有些人因流亡海外20、30年，早已在異鄉安身立命，他們的子女更是在海外出生成長，未曾在台灣生活過，因而選擇繼續僑居外國，但他們對台灣的關心，始終未減，對於美國政府、國會的對台政策，也從未停止遊說，成為台灣政府突破中國打壓的重要助力。

台灣獨立建國聯盟認為，柯文哲得勢後辜負了海外台僑的殷切期待，而且言論口徑上與親中統派一致，在政治操作上沉溺於權鬥而無價值，這絕非秉持台灣本土立場的台灣人所能支持。

台灣獨立建國聯盟表示，柯文哲背棄曾經支持他登上台北市長寶座的海外台僑與獨派人士，種種為了圖自己權位，厚顏向中國搖尾、對統派示好的行徑，竟還有面目瓢竊「台灣民眾黨」之名，吃歷史先賢的豆腐。

截至發稿為止，尚未取得柯文哲的回應。（編輯：蘇龍麒）1081122