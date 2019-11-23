立委柯志恩參加園遊會 籲請父母陪伴孩子

國民黨籍立委參選人柯志恩（前左）23日在新北板橋參加親子園遊會，提醒家長家庭陪伴是孩子平安成長與身心健全的基礎，並與現場大小朋友開心互動。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年11月23日

（中央社記者黃旭昇新北23日電）中國國民黨籍立法委員柯志恩今天表示，父母的家庭陪伴是孩子平安成長與身心健全的基礎。她呼籲爸爸、媽媽多陪伴孩子一起成長，建構穩定的家庭。

柯志恩今天下午在新北市板橋介壽公園，參加新北市普心公益推展協會主辦的「啾愛囝仔親子園遊會」，並在精靈兒童劇團表演中客串演出。園遊會並推動捐發票作公益活動，將募得發票捐給公益團體。

在板橋東區參選立委的柯志恩，近日展開陸軍組織與空軍文宣齊步走，經常站在路口向板橋鄉親道早安，祝福大家行車安全。

柯志恩致詞時表示，教育立委不是只強調爭取多少教育補助經費，那本來就是立委的職責，真正的教育專業立委，須具備和教育龐大行政體系對話的能力，提出專業的主張與強力且有效監督。

國民黨新北市議員江怡臻也到場關心園遊會，柯志恩並與舞台下的親子們互動，提醒大家到攤位上參加新北市牙醫師公會提供的牙齒健檢、中醫師公會提供的保健衛教服務。

柯志恩表示，她自己的孩子已經20多歲，回想孩子小時候，她最喜歡的就是帶孩子到公園休閒散步與互動，現在孩子健康與學識都發展很好。她說，家庭教育沒有大訣竅，父母在假日多陪伴孩子一起成長是最重要基礎。（編輯：張銘坤）1081123