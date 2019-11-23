國民黨：儘速查證共諜介選傳聞 勿藉機打恐共牌

（中央社記者劉冠廷台北23日電）澳洲媒體報導，一名中國叛逃者近期坦言以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。國民黨今天發出新聞呼籲，期盼政府應儘速查證，而不是藉由媒體報導，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。

法新社今天引用澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）旗下媒體指出，叛逃者名為王立強（Wang William Liqiang，音譯）10月向澳洲安全情報組織（ASIO）坦承自己涉入並參與間諜活動，據稱包括以偽造身分、持南韓護照滲透台灣，驅使在地特工試圖干預2018年市長選舉及2020年總統選舉。

國民黨今天發布新聞稿表示，國民黨身為在野黨，並不具執政公權力，對於相關報導均無法查證，呼籲執政黨儘速查明事實，讓2020大選能公平、公正、公開的舉行，勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

國民黨指出，共諜滲透台灣選舉的傳聞相當聳動，目前相關內容都出於聲稱叛逃的中國大陸特務向媒體的爆料，期盼政府應儘速查證，並向國人做出負責任的交代，而不是藉由媒體報導，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。（編輯：郭萍英）1081123