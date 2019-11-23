郭台銘：國民黨若不改革無法承擔泛藍共主責任

（中央社記者劉冠廷台北23日電）鴻海創辦人郭台銘今天針對郭吳會一事，強調是人情世故，並非有特定內情，他不會承諾違背初衷之事。他說，國民黨若不改革無法承擔泛藍共主的責任，中間至泛藍勢力要走的是保護中華民國，兩岸競爭的是制度，絕不是促統、偏中。

郭台銘昨天證實日前曾與國民黨主席吳敦義見面。吳敦義今天說，他在友人的建議下與郭台銘見面，他請郭台銘幫忙韓國瑜和國民黨區域立委參選人，郭台銘表示願意考慮。

郭台銘晚間透過臉書發文指出，他和吳敦義見面起因於有朋友因為擔心泛藍力量在選舉後完全被擊潰，擔心中華民國，很希望他能見吳敦義，緣於人情世故，並非有何特定內情。

他說，可惜有人為謀政治利益配合特定媒體炒作，渲染內容，許多都是不實的報導，奉勸台灣的政治人物，人民的心是清明的。選舉是手段，但最終是為了服務人民，而非為己私利，若要用求取政治利益極大化的手段，不斷牽扯他，製造風向，他一本初心，只為中華民國的利益著想，其他的紛擾，只是政客們彼此爭權奪利的方式，不想多做評論。

郭台銘指出，吳敦義的確在談話中表達了許多對選情的憂心，但最重要的是他不會承諾任何違背初衷之事，吳敦義及媒體過度解讀成「考慮」等字眼，支持者們不用被帶風向，也不用在意。這些事早已不在他的心中了。

對於部分國民黨籍立委參選人，他說，若有理念相同，形象好，選區本身與他推薦的中間勢力參選人不衝突者，他可考慮支持，像是初選時力挺他的林國春、黃韻涵等。

他也說，吳敦義表達是否可以推薦一些選情艱困，但是完全的中華民國派，尤其是以民生、經濟議題的參選人給他參考，他則回說，會考慮。

郭台銘說，他個人榮辱並不重要，念茲在茲只有尋求如何保住真正的中華民國派，但2020選舉各陣營在政治利益極大化的情況下，計謀、向媒體爆料、放話，都想佔盡他、又要貶低他，他心清明但不畏懼，因為他知道什麼才是為國家好，只要有黨有派就不得不為自身黨派利益極大化做努力，他都包容，但他追求國家利益，平衡角力，是為人民，不為任何一黨。

郭台銘說，親民黨有句話他同意，就是「台灣越多元，越安全」，他支持台北市長柯文哲，但他希望除了藍綠兩大黨以外，第三勢力也不是只有一種聲音，這不是做生意，因為這不是為了他，是為了長治久安，保留台灣的各種可能性。

他也說，共諜案紛擾才剛開始，一定要查清楚實情，中華民國自由民主的生活方式是全體人民的堅持，但這對選情的影響就如同鐘擺一樣，讓人民的擔心會傾斜至綠色政黨。

郭台銘呼籲，國民黨若不改革無法承擔泛藍共主的責任，中間至泛藍勢力要走的是保護中華民國的正道，兩岸競爭的是制度，絕對不是促統，不是偏中，他的政治路大家說看不懂，但他了然於心。（編輯：謝佳珍）1081123