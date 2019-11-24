蔡總統：台灣進入投資大爆發時代

（中央社記者顧荃台北24日電）總統蔡英文今天表示，台灣近年經濟穩定成長，台商回台投資，台灣已進入「投資大爆發時代」，而且投資潮會繼續，讓台灣經濟越來越好。

蔡總統、新北市立委第6選區（板橋西區）民進黨立委參選人張宏陸聯合競選總部上午舉行成立大會，蔡總統出席致詞時做上述表示。此外，包括副總統參選人賴清德、民進黨主席卓榮泰、新竹市長林智堅、立委參選人羅致政等人共同出席。

蔡總統表示，雖然國際經濟有變數，但是台灣經濟穩穩往上，經濟成長率高居亞洲四小龍第一名；國家收入增加，也和民眾共享經濟發展的果實，今年減稅讓民眾有更多錢可以消費。

蔡總統指出，她2016年上任後，長照2.0加速進行，當時預算才新台幣50億元，明年達到400億元；她也照顧0到6歲的小朋友，2016年預算200億元，現在成長到600億，現在育兒津貼是2500元，未來四年要達到5000元。

蔡總統說，過去行政院長蘇貞昌當台北縣長時，張宏陸是民政局長，「在蘇貞昌手下存活下來的，一定是非同小可」。蔡總統也牽起張宏陸與羅致政的手，指出2人為板橋爭取到6座地下停車場，為板橋做很多事，她自己過去也參選過新北市長，呼籲民眾要讓她們3人「板橋團隊」都能順利連任。

蔡總統表示，明年大選國際都在看，在看台灣要投給自由、民主跟主權，還是要弱化民主跟主權。台灣人要用選票跟全世界的人說，台灣人有決心維護民主、自由跟主權，並代代相傳。

行政院長蘇貞昌今天也在臉書與官方LINE群組發布一張對比圖，指出「歷年華僑及外國人來台投資」，前總統馬英九執政時降至平均53.6億美元，蔡總統上任後外資看好台灣，成長到平均104.7億美元。而在「歷年我國對中國投資情形」方面，圖表顯示，馬政府時代，投資傾向中國，增加到112.6億美元，蔡政府時下降到78.3億美元。

蘇貞昌表示，「商人投資不看藍綠，一張圖勝過千言萬語」，商人用腳投票，台灣被世界看好，事實是，「台灣錢留台灣、世界錢進台灣」，這兩點，蔡政府愈做愈好。（編輯：黃國倫）1081124