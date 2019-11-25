民進黨助選團成軍 卓榮泰：尾燈照亮國民黨方向

民進黨25日宣布組成「護國保台助選團」，由副總統參選人賴清德（中）、前行政院長游錫堃（右）與民進黨主席卓榮泰（左）等人領軍，眾人喊出口號，力拚國會過半。中央社記者徐肇昌攝 108年11月25日

（中央社記者葉素萍台北25日電）民進黨護國保台助選團今天正式成軍，前行政院長游錫堃任團長、副總統參選人賴清德、民進黨主席卓榮泰、33位不分區立委被提名人都是成員；卓榮泰說，民進黨努力打亮尾燈，「照亮國民黨的方向」。

民進黨今天召開護國保台助選團暨發言人公布記者會，黨秘書長羅文嘉宣布，選戰邁入新階段，這階段的新隊形，陸空同時出發。

羅文嘉說，護國保台助選團30日首站前往屏東，為屏東立委參選人鍾佳濱輔選，12月1日為新北市立委參選人江永昌助陣。

羅文嘉指出，民進黨也邀請5位年輕議員加入發言人行列，包括，新北市議員何博文、戴瑋姍、台北市議員鍾佩玲、新竹市議員陳建名及劉康彥，為選戰增加新戰力。

卓榮泰說，昨天全黨反省、檢討去年11月24日九合一敗選，今天邁開新腳步，勇往向前；他不想再去請國民黨檢討不分區名單，民進黨只有自己勇往向前，把民進黨尾燈開著，讓國民黨看到民進黨的方向，台灣就會走到正確方向，「我還是努力打亮我們的尾燈，照亮國民黨的方向」。

賴清德說，助選團助選對象會特別放在目前勢均力敵的區域，發揮臨門一腳效果，經由護國保台助選團共同努力，喚起民眾支持，讓特別加強的對象可以超越對手，讓國會過半。

游錫堃認為，2020年總統國會大選，是台灣邁向正常國家的關鍵性戰役；過去所謂藍軍，現在大家覺得「好像已經不藍了、有被赤化的感覺」，若讓被赤化的藍軍執政，台灣與台灣的民主前途堪虞。

對於國民黨台北市議員徐弘庭指控，澳洲媒體公布的「中國間諜王立強」影片也有訪問外交部次長徐斯儉，這意味民進黨政府事前知道此事。

卓榮泰說，完全一派胡言，所有無謂、荒謬的指責，未來都要付出責任，他希望大家保持高度理性，尤其選舉末期還是會有很多不同的消息會出現，要冷靜以對。

另外，國民黨總統參選人韓國瑜質疑國家通訊傳播委員會（NCC）主委瀆職，卓榮泰說，NCC是國內主責單位，對任何傳聞都要了解，NCC也是要進一步查證相關事實，這是NCC的責任，並沒有違法的地方。

對於王立強的爆料內容，卓榮泰說，「這件事發生以來，我們非常謹慎」，澳洲政府要查證，國內也要查證，總統蔡英文也已表達這樣的意見。

中國方面稱王立強是「詐欺犯」，卓榮泰說，中國方面怎麼說，還是要保持高度存疑，因為中國的假消息蠻多的。澳洲和中國有不同說法，國內單位都要進一步查證，這是現在要做的工作，在未進一步查證前，任何講法都言之過早。

另外，卓榮泰也提到，台灣現在競爭的對手、對台灣最有野心的是中國，國內選舉，國民黨是民進黨的競爭對手，但破壞力最強的，還是來自境外、來自對岸。（編輯：黃國倫）1081125