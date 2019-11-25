接見比利時議員 副總統盼歐盟啟動投資協定談判

（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統陳建仁今天接見比利時聯邦眾議員暨區議員訪問團，他期盼訪團議員持續籲請比利時政府鼓勵歐盟儘早與台灣開啟投資協定談判，使更多歐商進入台灣市場，讓台比雙邊經貿關係可以連帶受惠。

陳副總統今天在總統府接見比利時聯邦眾議員暨區議員訪問團，並恭喜他們在今年5月的國會大選勝出。

陳副總統提到，除了國會友台小組共同主席哈斯肯（Wouter Raskin）眾議員外，其他議員都是首次來到台灣，他代表總統蔡英文及台灣人民表達誠摯歡迎，也希望這趟旅程讓訪團成員對台灣留下深刻又美好的印象。

陳副總統提及，比利時上屆聯邦眾議院和各區議會總共有64名議員來台訪問，是歷來國會訪台人數最多的一屆，其中，包括時任比利時聯邦參議長的波齊（Jacques Brotchi）。本屆國會由訪團成員率先來訪，陣容堅強，希望此行能開啟台比兩國未來更多的交流與互訪。

副總統指出，歐盟是台灣第5大貿易夥伴，也是台灣最大的外資來源，比利時則是台灣在歐盟內第6大貿易夥伴。近年來，台灣政府積極推動能源轉型，比利時廠商也積極參與台灣離岸風電的投資興建與合作，為雙方未來在永續能源的合作奠立良好基礎。

陳副總統表示，為了提供雙邊經貿及產業交流更穩定的投資環境，他期盼議員們持續籲請比利時政府鼓勵歐盟儘早與台灣開啟投資協定談判，使更多歐商進入台灣市場，讓台比雙邊的經貿關係可以連帶受惠。

他期盼與會議員返國後持續發揮影響力，在適當時機與場域籲請比利時政府持續支持台灣；陳副總統說，台灣與比利時兩國共享民主、自由、法治及人權等普世價值，他相信在訪團議員的堅定支持下，台比關係一定能夠持續提升。（編輯：謝佳珍）1081125