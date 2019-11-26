花蓮2名泛藍立委參選人 爭相成立韓國瑜聯合競總

花蓮立委選舉泛藍分裂，但無黨籍前花蓮縣長傅崐萁與國民黨立委參選人黃啟嘉，26日都在更生日報刊出與國民黨總統參選人韓國瑜的合照，引發熱議。（翻攝照片）中央社記者張祈攝 108年11月26日

（中央社記者張祈花蓮縣26日電）花蓮縣無黨籍立委參選人傅崐萁及國民黨立委參選人黃啟嘉爭相成立韓國瑜聯合競總，還同時刊登地方報頭版廣告。傅崐萁說這是韓粉對韓國瑜支持；黃啟嘉指出，交由中央黨部回應。

花蓮縣2名泛藍立委選情又有火花，今天地方報頭版2則廣告都與國民黨總統參選人韓國瑜聯合競總有關，黃啟嘉公告競總成立延後，傅崐萁則公告與韓國瑜聯合競總明天成立。總計韓國瑜在花蓮將有3處競總。

韓國瑜花蓮競選總部早在9月成立，花蓮縣立委參選人黃啟嘉、傅崐萁競總都還沒成立，2人原本都選在明天成立，但因韓國瑜臨時取消花蓮行程，黃陣營選在今天登出延期公告，「為了鄉親期待與地方團結，決定延期，日期會再公布」。

傅崐萁今天也刊登競總成立大會宣傳內容，主打和韓國瑜相同的「台灣安全、人民有錢」標語，傅崐萁以「正藍戰將」自居，傅崐萁與黃啟嘉2人的各自廣告一上一下，都有和韓國瑜並肩的合照。

傅崐萁接受中央社記者電訪表示，過去7個月都力挺韓國瑜，這次掛出與韓國瑜聯合競總照片，就是呼籲支持自己的選民也能支持韓國瑜。

對於掛名、同框是否經過韓國瑜同意，傅崐萁說，自己不要造成韓國瑜困擾，就當作庶民、韓粉團體對韓國瑜的支持；至於明天競總成立大會有誰出席，他則說最大咖就是他自己。

針對泛藍2人廣告都同框韓國瑜，黃啟嘉接受中央社記者訪問表示，國民黨總統參選人有愈廣泛支持是好事；至於基於政黨政治分際範圍，韓國瑜與無黨籍候選人同框成立競總，是否有獲韓陣營同意，他則表示交由中央黨部回應。（編輯：洪學廣）1081126

國民黨花蓮縣立委參選人黃啟嘉與國民黨總統參選人韓國瑜聯合競總，原訂27日成立，但因韓國瑜臨時取消花蓮行程，黃啟嘉陣營選在26日登出延期公告，「為了鄉親期待與地方團結，決定延期，日期會再公布」。中央社記者張祈攝 108年11月26日