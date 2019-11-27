民眾黨首場政策記者會 批藍綠財政紀律亂

台灣民眾黨27日在台北舉辦記者會，聚焦財政紀律議題，黨提名苗栗縣立委參選人朱哲成（左起）、不分區立委參選人蔡壁如、孫智麗及李家齊出席。中央社記者陳怡璇攝 108年11月27日

（中央社記者陳怡璇台北27日電）台灣民眾黨今天舉行首場政策記者會，主打財政紀律、建立效益評估，批評藍綠為了選舉浮濫開支票、債留子孫、踐踏文官體制。發起人蔡壁如表示，民眾黨會秉持公開透明理念，向人民說明政策優劣。

台灣民眾黨今天舉行首場政策記者會「選舉撒幣急重症，財政紀律要導正」，由發起人、不分區第5名蔡壁如與同在名單中的孫智麗、李家齊，以及苗栗第一選區立委參選人朱哲成講述財政紀律政見。

蔡壁如以廢止印花稅為例，中央只說地方因此損失的稅收由中央負責，但沒具體說明錢從哪來。她表示雖然印花稅法廢止案本會期應該來不及通過，「但這就是亂喊、為了選票不負責任」。

民眾黨不分區11名、台灣經濟研究院所長孫智麗援引數據表示，截至今年10月25日，中央政府1年以上債務未償餘額5.3兆，短期債務未償餘額300億元，相當於平均每人負擔債務22.6萬元，而蔡政府選前仍持續大撒幣，這些政策若沒有經過效益評估，就會排擠掉其他需求。

朱哲成則表示，從過去苗栗縣政府的財務狀況可以看出財政紀律的重要，縣府從2006年編列歲入預算188億、歲出預算203億，一路暴漲到2011年歲入386億，歲出415億，不免令人質疑浮編預算，且苗栗縣議會長達25年對於縣府編列預算分文未刪，主要還是因為藍營黨政一條龍、黨意凌駕專業。

蔡壁如表示，民眾黨訴求「國家治理」，政府應減少債務，避免債留子孫；更要提高預算執行率，建立執行效益評估機制，公開透明告訴人民政策優劣，理性溝通雖然有難度，但非做不可。（編輯：張銘坤）1081127