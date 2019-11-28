川普簽香港人權法案 外交部：支持追求自由民主

（中央社記者王承中、侯姿瑩台北28日電）美國總統川普今天正式簽署「香港人權與民主法案」。外交部發言人歐江安表示，這是展現美國行政立法部門對香港民主一致的支持，台灣高度肯定，支持港人追求自由民主決心不變，呼籲北京港府回應民意。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會記者會後受訪表示，政府繼續支持香港爭取民主自由運動的立場不變。

當被問及政府是否規劃提出類似的法案，Kolas表示，中華民國政府已有現行多部法律可以約束規範，管理台灣與澳門、中國、香港的互動與交流。她說，台灣跟香港關係，與美國跟香港的關係不太一樣。

在美中第一階段貿易談判進入關鍵時刻之際，川普今天正式簽署「香港人權與民主法案」以及「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，川普期盼中國與香港領導人與代表和平解決分歧，以帶來長期和平繁榮。

歐江安上午出席外交部例行記者會時，被問到川普簽署香港法案表示，這展現美國行政、立法部門對香港民主一致的支持，台灣政府也給予高度肯定。台灣高度關注香港情勢發展，支持香港人民追求民主自由的決心不變，呼籲北京跟港府要回應民意期待，讓香港社會早日回歸穩定與正常運作。

歐江安指出，民主自由人權是普世價值，是台灣多元社會蓬勃發展的基礎，也是台灣人不可妥協要素，台灣追求民主過程備受國際肯定，也是世界上良善的力量，台灣將持續站在對抗威權政府入侵、捍衛民主自由的最前線。

歐江安表示，台灣除了維護自身的民主自由制度，也樂意貢獻所能，盼在國際間協助捍衛國際自由秩序，以及人權自由的普世價值。

中國外交部對川普簽署「香港人權與民主法案」發表聲明，表達「堅決反對」立場，並抨擊美方嚴重干涉中國內政，歐江安表示，對於中國外交部的回應，基本上都是老調重彈，毫無新意，也反映出北京並未回應香港民意，台灣作為美國自由民主的堅強夥伴，會跟理念相近國家站在同一陣線，力挺香港也希望香港早日回歸穩定。（編輯：林淑媛）1081128