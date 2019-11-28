張善政酸蘇貞昌住院 蘇巧慧：惡質發言超過底線

（中央社記者王揚宇台北28日電）國民黨副總統參選人張善政昨天指行政院長蘇貞昌若持續酸言，「老天會很快讓他再住院」。民進黨立委蘇巧慧今天受訪說，選舉有攻防，但不會對對方的健康和生命做這樣的惡質發言，這已超過底線。

張善政昨天為新北市立委參選人洪孟楷輔選時表示，蘇貞昌只會酸國民黨總統參選人韓國瑜，要是蘇貞昌又繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」，此番言論引發爭議。

對此，蘇貞昌的女兒、民進黨立委蘇巧慧今天在立法院受訪表示，昨天看到新聞不斷播出，張善政公然對她父親的健康做出這樣的評論，甚至已經是接近詛咒的發言，而且其他人還哄堂大笑、拍手叫好，讓人非常難過。

蘇巧慧認為，台灣社會有一個底線，選舉可以有攻防、大家可以做競爭，「但是我們不會對對方的健康和生命做這樣的惡質發言，這已經真的超過底線」，未來台灣要選擇怎樣的國家領導人，大家真的要睜大眼睛好好看看。

記者追問蘇巧慧，是否會考慮提告，蘇巧慧表示，這不是提不提告的問題，傷害已經在這，就算提告它也依然存在，而且就算他有道歉，社會也已經撕裂，因為他的支持者為維護參選人，已經用更激烈的言論做種種攻防，傷害已經造成。（編輯：蘇志宗）1081128