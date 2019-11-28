綠色和平評氣候能源政見不及格 蔡韓陣營反駁

為讓民眾更清楚台灣未來的領袖是否積極宣示減碳決心，環保團體綠色和平28日舉辦「台灣氣候領袖政見評比」記者會，依據每名參選人及其團隊所提出之氣候與能源政見進行評分，供社會大眾共同檢視。中央社記者張雄風攝 108年11月28日

（中央社記者張雄風、余祥、葉素萍台北28日電）綠色和平今天公布總統參選人氣候、能源政見評比，民進黨與國民黨都不及格；民進黨陣營說，空氣污染從來不是單一因素，民進黨政府要做的是全面性的空污治理；國民黨陣營說，希望評比勿避重就輕、斷章取義。

綠色和平上午舉辦記者會表示，10月向各參選人寄出氣候問卷，截至10月30日止，依問卷內容與公開發言評比參選人及團隊提出的氣候與能源政見，但親民黨總統參選人宋楚瑜較晚宣布參選，未列入評比。

綠色和平能源專案主任唐安表示，評比分為減碳目標、能源轉型路徑與氣候治理面向，總統蔡英文與中國國民黨總統參選人韓國瑜分數都不及格，蔡總統獲C-，韓國瑜為D-。

唐安說，2人都沒在減碳目標上提出符合聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）建議，將暖化升溫控制在1.5度內的積極目標；沒提長期能源轉型路徑圖；參選人也較少關注氣候治理項目中公平正義部分，這是指在能源轉型過程中，能否顧及社會經濟和生態衝擊。

總統蔡英文競辦發言人廖泰翔說，空氣污染從來不是單一因素的，把空污歸因到特定污染源，強調境內而忽視境外、只看電廠而不看交通廢氣，都只是把空污政治化操作，而無法真正解決問題。所以民進黨政府要做的是「全面性的空污治理」，由外而內、由上而下、由大到小，多管齊下，對固定污染源、移動污染源與其他污染源做全面性的防制。

廖泰翔說，民進黨政府推動能源改革，是減污減碳的根本大戰略，不僅對環境有所貢獻，綠電相關產業的發展、領先性技術的培養，都是讓台灣找到新的產業革新方向，搶進未來商機的策略。民進黨政府全面性的空污治理與能源政策，才是真正聰明而有效益，不是像在野黨用口號炒作民怨、遂行政治意圖，除了販賣核電神話外無法拿出任何解決之道。

國民黨總統參選人韓國瑜國政發言人黃曼昕表示，韓國瑜的氣候政策四原則分別是守法、守信、改革、國際接軌；希望任何單位或團體針對各陣營政策評分，請一定要先瞭解內容，而不是避重就輕、斷章取義。

黃曼昕表示，民進黨政府因擴大煤發電、天然氣發電，2018年溫室氣體排放量已經高於基準年2005年的排放量8%；韓國瑜當選後，將採綠核並行的方法，大幅減低能源部門的二氧化碳排放量，也將與國際接軌，宣布遵行「巴黎協議」，進行碳盤點、碳標示、碳交易、碳稅、碳預算等相關總量管制措施。（編輯：李明宗/葉俐緯）1081128