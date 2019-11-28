政院未提反滲透法草案 陸委會：贊成民進黨團版

（中央社記者繆宗翰台北28日電）國民黨立法院黨團上午要求行政院應提出政院版反滲透法草案，一同交付委員會審查。陸委會發言人邱垂正下午表示，贊成民進黨團版本，同時尊重立院審議議程及行政院最終決定。

立法院程序委員會昨天排定29日院會議程，將民進黨立法院黨團所提「反滲透法草案」等案排入報告事項。民進黨團預計將提出要求全案逕付二讀。國民黨團今天召開記者會，質疑反滲透法草案屬於重大立法事項，但未見行政院所提版本。

大陸委員會下午舉行例行記者會，對於媒體記者相關提問，邱垂正表示，陸委會贊成民進黨團版草案立法，並尊重在野黨要求提出政院版的說法。

邱垂正表示，法案提案權不限行政機關，陸委會也尊重立院審議議程以及政院最終決定。

另外，立法院內政委員會上午舉行「反滲透相關法制立法」公聽會，學者專家對於「反滲透法」是否明訂主管機關意見不一。邱垂正下午則表示，草案內容是規範刑事罰則，屬司法機關權責，陸委會非主管機關，但涉及相關規範時，陸委會會依法辦理。

對於反滲透法草案當中的「境外敵對勢力」定義，邱垂正說，陸海空軍刑法將「敵人」定義為中華民國交戰或武力對峙之國家或團體，刑法、國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法都等現行相關法制也明文使用「境外敵對勢力」。

他強調，因此，反滲透法草案是參考既有法制的相關用語進行規範。

有媒體記者追問，此時提出反滲透法修法，是否與近期爆發的「王立強案」有關，邱垂正則強調並無關聯。王案已進入司法程序，陸委會尊重司法檢調機關權責。為全力維護明年選舉的公正、公平，相關單位均強化各項選舉查察、預防的準備作為，以確保台灣的民主體制不受到外力破壞。

澳洲媒體23日披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。

民進黨立法院黨團總召柯建銘當天受訪時表示，民進黨團決定提出反滲透法草案，預計25日召開記者會說明，28日舉辦公聽會，29日立法院會中提出逕付二讀。（編輯：邱國強）1081128