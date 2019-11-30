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蘇嘉全：妙天肯定蔡總統施政

最新更新：2019/11/30 16:31

（中央社記者范正祥台北30日電）被視為立場較親藍的國會政黨聯盟主席悟覺妙天今天在南港道場舉辦活動，立法院長蘇嘉全出席，外界解讀綠營拔樁取得妙天支持。對此，蘇嘉全下午回應媒體聯訪時說，妙天肯定總統蔡英文施政。

媒體詢問蘇嘉全是否居間牽線，蘇嘉全表示，不是所謂的牽線，他跟妙天及蔡總統都是屏東人，平常與妙天也有一些互動，所以日前就找時間聚一下、聊一聊；總統對宗教非常關心，台灣是宗教自由度非常高的國家，所以互相之間作了溝通。

另外，媒體關注總統與妙天日前會面互動時，是否有當面尋求妙天的支持。蘇嘉全說，當天沒有講到選舉，但是妙天特別感受蔡總統治理國家充分帶領國家往前邁進，「特別感到肯定」，也有邀請蔡總統有時間到道場看一下，了解宗教狀況。

蘇嘉全指出，妙天覺得台灣在國際社會受到肯定，蔡總統外交非常成功，內政也上軌道；妙天一向廣結善緣，非常客氣向總統作了一些建議，總統也都從善如流。

蘇嘉全表示，今天上午他代表總統去與師兄、師姊大家見面，代表總統致意。

面對媒體追問是否感受到妙天支持蔡總統連任，蘇嘉全說，「這個要去問他」。

蘇嘉全指出，選舉到了現在，大概每個人要支持誰都已經確定，「期待所有人民都能支持對的人來當我們的總統」。（編輯：林興盟）1081130

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