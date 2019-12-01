被總統稱讚用生命來拚 蘇貞昌跟女兒都哭了

（中央社記者葉素萍、王鴻國新北1日電）因過勞導致顏面神經失調的行政院長蘇貞昌今天「復出」，出席總統蔡英文連任新北市競選總部成立大會；蔡總統感性地提到，蘇貞昌的風格是一旦投入戰場就用生命來拚；一旁的民進黨立委蘇巧慧不捨爸爸而泛淚，蘇貞昌也流下眼淚。

蘇貞昌日前因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，因而減少外出視察行程與假日輔選等公開活動。距上次輔選行程已約有兩週的時間，蘇貞昌今天在新北市「復出」，病後首度公開輔選行程出席2020總統蔡英文連任新北市競選總部成立大會並發表演講。

蘇貞昌說，雖然醫生要他不可以太累，但「我實在是拚老命啦」，因為看到國民黨提名的不分區又紅又統，「我很不甘願」。

總統蔡英文連任新北市競選總部1日下午在板橋第二運動場舉行開幕活動，日前因過度勞累導致顏面神經失調的行政院長蘇貞昌（圖）休息後「復出」，呼籲選民票投民進黨。中央社記者林俊耀攝 108年12月1日

蔡總統上台致詞時，首先點名過去台北縣的老縣長蘇貞昌，她提到，去年九合一選舉特別拜託蘇貞昌從新北再拚一次，蘇貞昌知道那場選舉不好打，但他說戰士沒有選擇戰場的權利，為了台灣，蘇貞昌他一輩子不只沒選過戰場，蘇貞昌的風格是一旦投入戰場，就用生命來拚。

她提到，去年此時，蘇貞昌接受了敗選的結果，一個人站在吉普車上冒著風雨，鞠躬再鞠躬，感謝新北所有選區的選民，有些支持者看到蘇貞昌來，捨不得他，抱著他哭，也有些支持者跟著車隊後面一路開、一路哭。

蔡總統強調，蘇貞昌不管贏或輸，都是用生命、誠意來對待選民。

總統蔡英文（前左）1日下午在新北市板橋第二運動場出席新北市競選總部成立大會，蔡總統致詞時呼籲選民再給她4年時間延續施政。前右為行政院長蘇貞昌。中央社記者王騰毅攝 108年12月1日

她說，今年初民進黨試著重新站起來，她拜託蘇貞昌在最困難時擔任行政院長，蘇貞昌就任後每天衝衝衝，從早衝到晚，施政節奏變快，把前面兩位閣揆打下來的基礎，拚出有感的政績，拚出「三年有成」。

蔡總統說，這樣一個用生命做事的人，前陣子卻有人拿他身體狀況做文章，「蘇院長這麼認真，大家是不是很嘸甘？」她在電視上看到蘇巧慧回應記者時眼中有淚水，蘇巧慧心疼父親，為父親抱不平。

蔡總統請在場支持者給蘇貞昌最溫暖的掌聲，祝他身體健康，繼續為台灣衝衝衝；蘇貞昌聽了點點頭，流下眼淚，在旁的蘇巧慧也眼眶泛淚。（編輯：蘇龍麒）1081201