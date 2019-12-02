高虹安：韓國瑜否認低民調 是政治天才

台灣民眾黨不分區立委被提名人高虹安（右）與蔡壁如（左）2日舉行記者會，分析各政黨不分區立委名單公布等對於政黨網路聲量影響。中央社記者梁珮綺攝 108年12月2日

（中央社記者梁珮綺台北2日電）民眾黨不分區立委提名人高虹安今天說，國民黨不分區名單討論聲量最高，負評也最高；民進黨聲量比民眾黨還低。另指國民黨總統參選人韓國瑜不想看到低民調就否認，是政治天才。

高虹安進一步說明，韓國瑜原先要支持者拒答民調，之後拋出接到民調電話要一律回答唯一支持蔡英文的競選策略，真是高招，「當民調掉到無可挽回的時候，就全面否認它，不想看到就否認它，未來不管怎麼往下掉，反正已經告訴支持者民調作假」，認為能講出這席話的人，是政治天才。

高虹安與台灣民眾黨不分區立委提名人蔡壁如下午召開「大數據開講記者會」，分析各政黨不分區立委名單公布等對於政黨網路聲量的影響。

高虹安表示，國民黨在鴻海創辦人郭台銘宣布退黨及公布不分區立委名單時的聲量最高，而不分區名單的聲量雖高，但負評也高，好感度最低，而擁有高聲量前5名為不分區立委被提名人吳斯懷、吳敦義、葉毓蘭、謝龍介及曾銘宗。

她說，特別是吳斯懷、吳敦義、葉毓蘭，負評非常多。

高虹安分析，民進黨在網路輿情討論已快跟民眾黨差不多，在不分區立委名單部分的聲量甚至比民眾黨還低，是一個相當有趣的現象，按理說應要被用力檢驗，「不知道是提出來的是四平八穩，還是沒什麼特別要討論的地方」。

而民進黨不分區聲量前5名分別為游錫堃、柯建銘、管碧玲、范雲、莊瑞雄，其中，游錫堃好感度滿高；蔡壁如認為，游是個古意、水牛精神的前行政院長。

蔡壁如認為，國民黨的不分區名單不用討論，「爛透了」，而民進黨的應是都已喬好。

高虹安也表示，民眾黨不分區名單聲量前5名分別為蔡壁如、吳欣盈、黃瀞瑩、高虹安、賴香伶，不過，蔡壁如雖名列第一，「好感度可能要再加油」。

蔡壁如聞言笑說，「妳小心一點，今天（媒體）下標就是高虹安嗆蔡壁如」，還說「難道我要開始裝可愛嗎」。（編輯：李亨山）1081202