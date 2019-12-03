馬連吳齊挺韓 李佳芬：管你怎麼黑我就是不怕黑

（中央社記者余祥台北3日電）國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬今天出席正副總統暨北市立委後援會時向支持者喊話，選戰剩30幾天，黎明將至，要用正向的力量照亮台灣，「管你怎麼黑，我就是不怕黑」；但針對韓國瑜遭控疑似為岳家砂石業關說牟利，李佳芬則未回應。

台北市婦工總會暨各區婦工會今天舉辦總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政暨台北市8位立委參選人後援會，前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨主席吳敦義、吳敦義夫人蔡令怡、婦女後援會總會長邵曉鈴等人都出席。

李佳芬說，選戰剩最後30幾天，要努力一鼓作氣，明年國民黨可能有執政的機會，只要大家不氣餒，還是可以走下去；她表示，現在是最辛苦、最黑暗的時刻，但黎明將至，要用正向的力量照亮台灣，「管你怎麼黑，我就是不怕黑」。

藍營黨內大咖在台上也齊轟民進黨政府，吳敦義說，蔡總統時任陸委會主委答詢時竟將九二共識說成「各表一中」，變成各自表述是過程，一個中國是結局，邏輯不清，他對蔡總統是否有倫敦政經學院法律博士學位除了懷疑還是懷疑。

吳敦義也高喊，明年選舉要「下架空心菜」、「上架中華民國派」，懇請大家全力支持國民黨總統參選人韓國瑜。

連戰說，他私下接觸國際領袖，對方都說台灣經濟有問題，生活好像愈來愈糟，步伐愈來愈慢，年輕人對未來有不確定感，「你說愛拚才會贏，他們卻說拎北不相信。」

至於北檢起訴涉嫌利用網路論壇侮辱外交部大阪辦事處的「卡神」楊蕙如，馬英九會後受訪時表示，網路霸凌確實是問題，對於正在司法進行中的個案不便表達意見，但這種現象確實值得憂慮，應該徹底整頓。（編輯：蘇龍麒）1081203