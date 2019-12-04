百餘位律師挺英德配 呼籲傳承美麗島精神

民進黨副總統參選人賴清德（2排右5）4日出席2020蔡英文總統連任全國律師後援會，現場出現許多國旗。賴清德說，拿國旗本來就是正常的事，不特別意外。中央社記者葉素萍攝 108年12月4日

（中央社記者葉素萍台北4日電）民進黨副總統參選人賴清德今天在2020蔡英文總統連任全國律師後援會成立記者會提到，美麗島事件，律師勇敢挺身而出替受刑人辯護，扭轉整個事件，對台灣命運具關鍵地位；律師出身的政委羅秉成則呼籲傳承美麗島律師精神。

今天有百餘位律師出席這場「律師挺小英，台灣一定贏」記者會，包括行政院政務委員羅秉成、後援會總會長林國明、後援會榮譽總會長周春米、後援會北區會長張菊芳、後援會青年律師會長李晏榕等人。出席記者會的部分律師以及賴清德手上都拿著中華民國國旗與蔡總統競選旗幟。

賴清德致詞提到，台灣白色恐怖時期，英勇的律師站在人民立場上，維護人權、保障公義，特別是在美麗島事件，律師勇敢挺身而出替受刑人辯護，扭轉了整個事件，也對整個台灣的命運占據關鍵地位。

賴清德說，美麗島的辯護律師放棄律師執業工作，投入政治，甚至組黨，從黨外到創黨，從在野到執政，律師擔任了台灣的總統、政委、立委、進入政府各部會幫忙推動各項建設，平常也看到法扶很多律師犧牲自己的時間幫助貧弱的民眾爭取權益，這些都是律師對整個國家、社會具體的貢獻。

賴清德指出，這是一場守護台灣主權、維護台灣民主的選舉，很高興看到全國的律師秉持以往優良傳統，再次站出來，只要大家共同團結，心連心、手牽手，一定可以成功贏得這場選舉；未來台灣持續往前、向上提升的路上，也要請律師持續參與，讓國家愈來愈好，社會愈來愈進步，人權得到更多保障。

同樣是律師出身的羅秉成提到，在這關鍵歷史時刻，不能再貌似中立，不能選擇沉默，大家勇敢站出來把美麗島的律師精神傳承下去。

此外，由於記者會現場出現國旗，賴清德稍早接受廣播專訪，也被問到「務實的台獨工作者」說法，媒體詢問賴清德是否與蔡總統的兩岸政策不同調。

賴清德強調，沒有不同調，他當台南市長時，每一年元旦、國慶有升旗，民眾也熱烈參加，拿國旗本來就是正常的事，不特別意外，因為自己的國家，自己維護。蔡總統也已公開講過，中華民國台灣是整個台灣的最大共識。

媒體報導，新境界文教基金會執行長邱義仁重掌小英政策兵符，要瓦解國民黨總統參選人韓國瑜的庶民牌。賴清德說，他不清楚邱義仁是否有參與這場選舉，但愈多人幫忙應該是愈有幫助。

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