賴清德：守護台灣等於守護中華民國

（中央社記者陳俊華台北4日電）民進黨副總統參選人賴清德今天上廣播專訪，解釋「務實的台獨工作者」指出，請大家特別重視「務實」，台灣已是主權獨立國家，名字叫做中華民國，不必另外宣布獨立；這次選舉主軸是守護台灣，也等於是守護中華民國。

他說，台獨因為過去幾十年來政府的否定，變成有很多負面印象，否則獨立自主，這並沒有什麼錯。

賴清德說，歷史上兩蔣是要反攻大陸，國民黨現在不是想要反攻大陸，而是接受一個中國原則的九二共識，等於是被統一，中華民國將不復存在。國民黨總統參選人韓國瑜在前總統蔣經國時代也曾經提過反對一國兩制，但問題是走的路是哪一條，如果去接受一個中國，最後必然走到這個地方。

賴清德持續輔選立委行程，上午陪台北市第6選區立委參選人謝佩芬，以及桃園第2選區立委參選人黃士杰接受廣播節目訪問，下午到民生社區替台北市第3選區立委參選人吳怡農輔選，並邀請親子同台對談育兒政策。

兩人穿上印有「農」字樣的圍裙後，吳怡農先捲起袖子攪拌麵糊，再擠到煎盤上，賴清德則以麵糊寫出當選的「當」字樣鬆餅。他說，「念念不忘就是要當選」。

媒體詢問吳怡農對鴻海創辦人郭台銘表態支持國民黨立委蔣萬安連任的看法，吳怡農說，每個人都會有自己的競選團隊，尊重對方的選戰策略，最後還是要靠自己的實力。

吳怡農談到他與蔣萬安的競選時說，若把這場選舉定位成私人恩怨，是太小看他和蔣萬安，也太小看這場選舉的意義，這場選舉是要面對台灣現在的困境，與未來如何建設更安全的家園。（編輯：林興盟）1081204