蔡總統：過去3年最低基本工資調幅勝馬政府8年

（中央社記者許秩維、游凱翔台北4日電）總統蔡英文今天表示，政府過去3年四度調高最低基本工資，3年調整的幅度是上個政府8年加起來的幅度，最低工資法制化也正在進行，希望未來能有制度地去調整。

台灣青年民主協會等團體舉辦2020總統大選青年論壇，邀請3黨總統參選人與會和青年對談，今晚首場由現任總統、民主進步黨總統參選人蔡英文出席，現場安排青年團體輪流提問。

台灣學生聯合會針對最低工資法制化和審議機制透明化，詢問蔡總統的看法。

蔡總統指出，最低工資法制化是她的政見，勞動部已草擬完畢並交行政院審議，但光靠法不能解決所有問題，政府還要有意志力和主動調整工資的決心，而政府過去3年四度調高最低基本工資，過去3年調整的幅度是上個政府8年加起來的幅度。

蔡總統表示，最低工資法制化會持續進行，但這是很重要的法律，希望有多一點時間能做好，未來能有制度地去調整最低基本工資；在產業結構改變下，薪資應該是企業結構中相對較小的成本，政府會持續找出調高最低工資的空間。

原住民族青年陣線則提問蘭嶼核廢料議題，蔡總統指出，總統府原住民族轉型正義委員會在檢視當年所有文件後，得知當初核廢料放在蘭嶼的決策並沒有當地居民參與，居民也不知情，而台電提撥新台幣25億元設置基金，是為了擴大對蘭嶼居民的照顧，也是對過去的補償，但並不代表可以肆無忌憚地將核廢料放在蘭嶼。

蔡總統表示，核廢料要放哪裡是台灣面臨的最大挑戰，要在台灣找出適合儲存的地方是很高難度，大家都不願意放自己家，台灣沒有用核電的本錢和條件，而核廢料儲存這麼困難，因此核電廠就應該如期退役。（編輯：管中維）1081204