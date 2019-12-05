小英高雄青年團 號召青年投票保衛台灣

（中央社記者王淑芬高雄5日電）2020總統選戰打得激烈，一群支持總統蔡英文的大學生站出來相挺並呼籲更多的青年學生加入「小英高雄青年團」協助宣講，號召青年務必出來投票，守護台灣的主權和多元文化等。

以「青年出擊 台灣會贏」為題，「小英高雄青年團」召募記者會今天在蔡總統連任高雄市競選總部前廣場舉行，由民進黨市議員林智鴻出任新媒體青年創意主任，他肯定新世代的青年更具創意，盼更多青年加入青年團用宣講方式助選，一起成就「光復高雄、保衛台灣」的目標。

青年團總召吳哲瑋偕青年大學生出席活動，他介紹改造過的「英雄號」三輪餐車、胖卡宣講車的創意，傳達青年團將用宣講車穿梭街頭巷尾，宣傳守護台灣主權、民主自由及多元文化價值的重要，盼更多人站出來為台灣的民主而努力。

高雄大學二年級的賴同學是定居在台灣的二代香港人，他說在台灣相對近來香港的抗爭行動，感受到民主自由的珍貴，是他要站出來加入「小英高雄青年團」的原因。

吳哲瑋呼籲更多的青年加入「小英高雄青年團」，除了全力宣講相挺蔡總統連任，也要推薦民進黨提名的8名高雄市立委參選人並拉抬選情，盼能「八仙過海」；他們高喊「青年出擊 台灣要贏」展現青年的意志和決心，與2020選舉不缺席的立場。（編輯：黃世雅）1081205