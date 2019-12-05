游錫堃彰化掃街輔選立委 籲票投民進黨守護台灣

前行政院長游錫堃（前左3）5日南下彰化，穿上輕便雨衣陪同民進黨立委參選人黃秀芳（前左4）掃街，出發前，游錫堃等人高呼凍蒜，相互加油打氣。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年12月5日

（中央社記者吳哲豪彰化5日電）前行政院長游錫堃今天南下來到彰化，先後陪同民進黨籍立委參選人陳秀寶、黃秀芳掃街，游錫堃說，明年的總統立委選舉攸關台灣未來，呼籲民眾支持守護台灣的民進黨，守護民主。

游錫堃今天南下來到彰化，上午先來到彰化鹿港鎮和彰化市，陪同民主進步黨籍的立法委員參選人陳秀寶和黃秀芳掃街拜票，民進黨彰化縣黨部主任委員邱建富等人也陪同游錫堃一起掃街。

游錫堃先來到鹿港鎮，和陳秀寶一起前往菜市場掃街拜票，隨後2人一起騎電動人力車在鹿港鎮內拜票，最後來到鹿港新祖宮參香，游錫堃也贈送「必勝達摩」像給陳秀寶，祝福陳秀寶高票當選。

結束陳秀寶的行程後，游錫堃又趕到彰化市民生市場，陪同黃秀芳掃街，彰化市今天下大雨，市場人潮不多，游錫堃穿上輕便雨衣，改成和黃秀芳一起拜訪市場周邊的店家，爭取民眾的支持。

游錫堃在接受媒體聯訪時指出，美國眾議院通過了維吾爾人權法案，代表國際對於中國侵害人權、民主的行為表達譴責，明年的總統立委選舉攸關台灣的未來，如果親中的政黨贏了，可能連台灣都沒有了，走向新疆化、香港化，呼籲民眾支持守護台灣的民進黨，守護台灣的民主。（編輯：謝雅竹）1081205