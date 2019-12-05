總統十大辣政績 托育最吸睛臉書按讚破百萬
（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文競選總部宣傳政績再出新招，蔡營今天公布十大辣政績圖文，托育政策最吸睛、臉書按讚數110萬居榜首；第二名是農產品外銷52.4萬；國防自主、豬瘟防治、加薪減稅同列第三，臉書按讚數均高達47萬人次。
2020總統蔡英文競選總部上午召開「小英辣政績圖文展」記者會，發言人廖泰翔偕同圖文作家某人日常、豆苗先生、好人信、我在路上碰到藍島，以及民進黨不分區立委提名人莊瑞雄、吳玉琴、范雲、林楚茵等分別說明小英的十項「辣政績」，以行動鼓勵創作，並拉抬選情。
現場除展示政績圖文作品牆外，廖泰翔當場拿起手機示範，民眾只要在小英官方LINE@輸入「辣政績」指令，即可取得這些圖文作品；記者會更公布競選總部宣布「英德配」後所做的變更設計，包含英德兩人合照背版以及英德合體版本的拍貼機相框，邀請支持者能夠再次到競選總部體驗。
十大辣政績則分別是:長照、台商回台投資、婚姻平權、農產外銷、加薪減稅、托育、能源轉型、豬瘟防治、國防自主、台美關係。（編輯：紀淑芳）1081205
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我的辣政績圖文展正式亮相了！歡迎大家來我的全國暨台北競選總部參觀！ 為了讓更多人認識台灣的改變，我邀請了十位圖文作家，畫出我的十項政績。我要特別感謝十位圖文作家，用創意幽默的方式，畫出平易近人的政績圖文。 我也要謝謝我們民進黨的不分區立委候選人出席記者會，跟大家報告我們執政三年多來的成績。我們執政有成果，除了行政團隊的努力，也要有國會的支持，法案和預算才能順利通過。 所以，未來，我們會繼續努力，我在中央執政，也要有優秀的立委在國會為大家發聲， 最後，這十張圖文不只發布在我的IG，也會在我的競選總部展出！我要拜託大家，幫我轉傳這十張政績圖文，替我爭取更多人的支持。 另外，只要加入我的LINE，輸入「辣政績」，也可以獲得電子版的圖卡！快來試看看！ #小英辣政績圖文展 #總統連任 #國會過半 #吳玉琴#李淑芬