總統十大辣政績 托育最吸睛臉書按讚破百萬

（中央社記者溫貴香台北5日電）總統蔡英文競選總部宣傳政績再出新招，蔡營今天公布十大辣政績圖文，托育政策最吸睛、臉書按讚數110萬居榜首；第二名是農產品外銷52.4萬；國防自主、豬瘟防治、加薪減稅同列第三，臉書按讚數均高達47萬人次。

2020總統蔡英文競選總部上午召開「小英辣政績圖文展」記者會，發言人廖泰翔偕同圖文作家某人日常、豆苗先生、好人信、我在路上碰到藍島，以及民進黨不分區立委提名人莊瑞雄、吳玉琴、范雲、林楚茵等分別說明小英的十項「辣政績」，以行動鼓勵創作，並拉抬選情。

現場除展示政績圖文作品牆外，廖泰翔當場拿起手機示範，民眾只要在小英官方LINE@輸入「辣政績」指令，即可取得這些圖文作品；記者會更公布競選總部宣布「英德配」後所做的變更設計，包含英德兩人合照背版以及英德合體版本的拍貼機相框，邀請支持者能夠再次到競選總部體驗。

十大辣政績則分別是:長照、台商回台投資、婚姻平權、農產外銷、加薪減稅、托育、能源轉型、豬瘟防治、國防自主、台美關係。（編輯：紀淑芳）1081205