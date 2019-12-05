綠委質疑政治獻金來源 國民黨：依法申報

（中央社記者余祥台北5日電）針對民進黨立委質疑國民黨政治獻金來源，國民黨今天表示，國民黨政治獻金帳戶依法據實向監察院申報，也經過相關單位查核，請民進黨適可而止，造謠式的選舉手段不會增加選票。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋、立委劉世芳昨天舉行「吳斯懷們？中共金援？」記者會。劉世芳表示，為了證明國民黨的清白，希望國民黨清楚說明2007年到2014年間，是否收受退將羅文山所轉達中共政協委員許智明的政治獻金。

國民黨今天透過新聞稿表示，「難道民進黨不抹黑、不抹紅就不會選舉嗎？」國民黨政治獻金帳戶依法據實向監察院申報，也經過相關單位查核，請劉世芳適可而止，造謠式的選舉手段不會增加選票，只會讓台灣人民所唾棄。

國民黨指出，國民黨政治獻金帳戶若有不法，依照民進黨主導的黨產會追殺性格，這3年多來會放過國民黨嗎。民進黨執政以後，清算鬥爭競爭對手的作為不曾間斷，接近選舉時刻，更是變本加厲，毫無證據的影射指控對手已成民進黨提不出實質政績的遮羞布，相信台灣人民的眼睛是雪亮的，終究會看破民進黨的手腳。

國民黨表示，台灣民主已經實行多年，民進黨始終學不會政策理性論辯的民主常軌，似乎不抹黑污衊、不造謠誣陷就不會選舉，國民黨呼籲民眾認清民進黨好鬥、惡鬥的本質，明年一起下架「執政不行、抹黑最行」的民進黨。（編輯：蘇志宗）1081205