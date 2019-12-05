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東南亞研究雙年會在台登場 36國學者與會

最新更新：2019/12/05 18:56
「亞洲東南亞研究雙年會」5日在台北登場，為期3天的會議，共有來自36國、450名學者專家與會。（政大東南亞研究中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月5日
「亞洲東南亞研究雙年會」5日在台北登場，為期3天的會議，共有來自36國、450名學者專家與會。（政大東南亞研究中心提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年12月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）為期3天的「亞洲東南亞研究雙年會」今天在台北登場，共有來自36國、450名學者專家與會；會議聚焦東南亞國際政治、國家與社會發展等核心議題，盼藉此深化台灣與區域學術社群的連結。

「2019亞洲東南亞研究雙年會」（SEASIA Conference 2019）由國立政治大學東南亞研究中心、中研院人社中心亞太區域研究專題中心、台灣東南亞學會，以及亞洲東南亞研究聯盟成員共同主辦，會議於今天至7日在中研院舉行。

根據政大東南亞研究中心新聞稿，會議共有36國、450名學者專家共襄盛舉，並有510篇論文發表，為台灣近年規模最大的東南亞學術研討會。

副總統陳建仁出席開幕致詞時表示，台灣推動新南向政策，已成功拉近與東南亞的距離，相信未來在以人為中心的區域基礎上，台灣一定可以貢獻更多。

另外，會中也邀請台灣考古學權威、中研院院士臧振華以「台灣的南向連結：一個考古學的觀點」發表演講。

其他出席人士還包括馬來西亞、印尼駐台官員，以及中研院副院長黃進興、政大東南亞研究中心執委會主席蕭新煌等人。

政大東南亞研究中心表示，這次大會主題為「東南亞的未來路向：合作還是抵抗？」邀請與會者共同檢視東南亞國際政治、國家與社會發展等核心議題上的變遷與抵抗，從中強化台灣的東南亞研究能量，並深化台灣與區域學術社群的連結。

這次大會也規劃圓桌論壇，針對新南向政策、台灣東南亞教學等專題進行對話，盼藉此作為醞釀區域合作的起點。

亞洲東南亞研究雙年會於2015年首度在日本京都舉辦，2017年移師泰國曼谷，今年在台北舉行。下一屆會議將於2021年在印尼雅加達舉行。（編輯：林興盟）1081205

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