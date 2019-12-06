賴香伶請辭前 民眾黨提勞動政策推類勞工概念

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台灣民眾黨今天召開勞動政策記者會，由不分區第一名、台北市勞動局長賴香伶說明類勞工概念及最低保險額度200萬元等，賴香伶並表示等勞動局預算及法案推到一定程度便請辭。

台灣民眾黨今天舉行勞動政策記者會，由不分區第一名、台北市勞動局長賴香伶領軍，與同為不分區的陳琬惠、林國成及李思慧一同召開。

賴香伶表示，各界關注外送員勞動權益，職安署雖主導認定出車禍的外送員是僱傭關係，但根據大法官740號解釋，勞動部也無法對外送員全面認定為僱傭關係，中央雖提出「食物外送作業安全指引」，但只能透過行政指導「建議」平台業者投保傷害保險。

賴香伶援引德國及澳洲，提出「類勞工」概念，在此框架下用自治條例來擴大保護；並強制平台業者為外送員投保意外險，優於勞基法職災補償，內容包含因意外傷害致失能或死亡之保險不得低於新台幣200萬元，意外傷害之醫療險，不得低於3萬元，日額支付者，不得低於每日1000元等。

賴香伶表示，有跟外送平台業者與外送員開過座談會，大家的共識都是預防問題、擴大保護，不是等出事了再來彌補。至於外送員在單與單之間的時間算不算工時、是否要保障，會在議會好好討論。

賴香伶說，由於現在還在審109年度預算，加上外送員保障相關法條還在議會，她希望在初步條文審議時說明清楚，等這兩部分的責任都做到一定程度後就會依規定請辭，預計12月中。（編輯：李錫璋）1081206