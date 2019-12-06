卡神與總統同框 卓榮泰：是否認識主觀感覺很重要

民進黨主席卓榮泰（前左2）6日前往新北市三重區幸福市場，為黨籍立委參選人林淑芬（前左）助選，向攤商爭取選票，懇託支持。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月6日

（中央社記者黃旭昇新北6日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，「卡神」楊蕙如與總統蔡英文的合照是否證明彼此往來，言之太過，公眾人物參加許多活動與民眾合影，但彼此認識與否要尊重當事人主觀的感覺。

總統府5日表示，蔡總統與楊蕙如平常無私交與往來是明確事實，希望各界勿以訛傳訛。

卓榮泰今天到新北市三重區的幸福市場，為黨籍立委參選人林淑芬助選。參選新北市立委第2（蘆洲區、五股區、三重區16里）選區的林淑芬，爭取連任。

卓榮泰與林淑芬接受聯訪時，記者詢問楊蕙如涉及網軍事件，是否重創民進黨的選情，另有報導指網友翻出楊蕙如曾與蔡總統合照。

卓榮泰說，楊蕙如與蔡總統合照，是否代表彼此認識，有點言之太過，公眾人物與民眾同框不一定代表認識當事人，是否認識，應該要尊重當事人的主觀意識。

至於選情，卓榮泰說，林淑芬在立委任內表現、堅持正義的形象相當清楚，應該獲得選民肯定，黨部對選情深具信心；新北整體立委選情，不放棄任何一席次。

林淑芬說，不管對手是誰，她都抱持兢兢業業的態度，數年如一日，相信選民的智慧與判斷。（編輯：唐聲揚）1081206