韓國瑜8日新北造勢 可望首度與侯友宜同台

（中央社記者余祥、劉冠廷台北6日電）國民黨總統參選人韓國瑜7日回防竹苗，8日固守雙北，重頭戲為新北競選總部成立造勢大會，韓國瑜可望首度與新北市長侯友宜同台，前總統馬英九、黨主席吳敦義、前新北市長朱立倫也都將出席，營造團結氣勢。

韓國瑜日前展開全台傾聽之旅，目前除花蓮、金門之外，已經環台一圈；韓國瑜7日將走訪苗栗縣和新竹縣、新竹市，8日將固守新北市和台北市，主要都以競選行程為主。

7日韓國瑜將赴苗栗縣參拜龍華聖會並分別出席立委參選人徐志榮、陳超明的聯合總部成立大會，晚間將出席新竹縣總統與立委聯合競選總部成立大會及與立委參選人鄭正鈐新竹市聯合競選總部成立大會。

韓國瑜8日上午將出席客家後援會、中華民國各省市同鄉會總會，下午出席牙醫界韓國瑜後援會成立大會、原住民後援會暨全國黨代表後援會。

8日下午重頭戲為新北市總統、副總統暨立委聯合競選總部成立造勢大會，韓國瑜可望與侯友宜首度同台造勢，另吳敦義、朱立倫、馬英九都確定出席，展現藍營大團結。

至於侯友宜遲遲不接新北市聯合競總主委一職，韓陣營人士透露，侯友宜確定不會接競總主委，但朱立倫確定將接全國競選總部主委一職，待韓國瑜宣布。

黨內期待8日下午在新北市板二運動場的新北造勢大會成為韓、侯合體的契機，只是據知情人士透露，按照初步規劃侯友宜與韓國瑜到場時間錯開，有同場不同台的可能。

韓國瑜8日最後一站則將至桃園市出席聯合競選總部成立活動。（編輯：鄭雪文）1081206