高市教團教育政見發表會 立委參選人各抒己見

（中央社記者程啟峰高雄7日電）高雄市教師職業工會今天舉辦高雄市第10屆立法委員參選人教育政見發表會，從托育、教改；從學生學習環境到老師權益保障，10多名參選人輪番上台對教育願景擘劃各抒己見。

這場政見發表會上午在高雄市鹽埕國中舉辦，參選人依抽籤順序輪番上台暢談教育政見，每人限時5分鐘，全程現場直播。首先上場的國民黨立委參選人黃昭順表示，致力修新課綱，爭取恢復教師節休假，以示對教師的尊重，同時也要爭取全市各學校設備更新，好讓教育向上提升。

時代力量立委參選人陳惠敏說，透過立法協助教師爭取權益，維護教師在教學尊嚴；私校也應要有轉型正義。親民黨立委參選人吳益政認為，教育核心理念是因材施教、有教無類，大學或技職教育都要重視通識課程，訓練邏輯概念。國民黨立委參選人陳美雅主張協助小校挺過廢校，政府應出面輔導，教師也應回歸專業。

民進黨立委參選人李昆澤表示，持續關心推動包括教育公共化、維護教師權益、爭取教師工時正常化，並爭取地方教育建設經費、持續照顧弱勢學子、守護校園安全、提升基礎資訊教育及提升基礎語言教育。親民黨立委參選人蘇博廷說，一向關注校園反霸凌、超高齡化社會推動老人教育，以及準公托減輕家庭負擔，進立法院後會訴諸立法推動。

台灣民眾黨立委參選人李佳玲表示，自己是國小學童媽媽，過去也曾在補教業服務，熟悉教育事務，未來進立法院後將推動智慧校園、網路平權。國民黨立委參選人黃柏霖自許要成為「科丁立委」，推動科學資訊教育的園丁，要打造高雄為「科丁城市」。

律師出身的無黨籍立委參選人湯金全則允諾未來進立法院以法律專業監督教育政策，並提供教育界法律諮詢服務。民進黨立委參選人賴瑞隆則表示，立委任內3年多來花許多力氣爭取教育資源，並促進教育界與產業界良好連動，為學生營造更好的學習環境。

國會政黨聯盟立委參選人鄭品娟認為，不良教改削弱學生競爭力，教育應保護傳統倫理道德文化。民進黨立委參選人趙天麟表示，為減輕父母養育下一代壓力，除公托外，鼓勵企業增設托育服務，善用保母資源。民進黨立委參選人許智傑說，立委任內爭取教授多元升等、校舍更新及補強經費，未來繼續推動音樂進校園，提升學子人文教育素養。（編輯：孫承武）1081207