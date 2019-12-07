總統屏東參拜 宣布啟動六堆300年慶典籌備會

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）總統蔡英文今天上午前往屏東竹田鄉六堆忠義祠參拜，宣布正式啟動「六堆300周年慶籌備委員會」，用國家級規格辦理慶典活動，也請客家鄉親繼續給政府最大的支持。

總統致詞時首先以客語問候現場客家鄉親，純正客語讓在場客家鄉親叫好，她說，回到故鄉的感覺真好，跟這麼多鄉親一起來參拜忠勇公，忠勇公的精神就是不怕犧牲，保家衛國，這也是她做總統的心情與精神。

總統指出，跟3年多前比起來，台灣現在進步很多，客家「369政策」就是用整套政策，全面提升客家文化，讓客家文化變成台灣文化主流，現在客家語言也是國家語言。

總統進一步說明，客家「369政策」，也就是浪漫台三線、靚靚六堆、幸福台九線，這是用國家力量、用國家級的計畫，來整體提升客庄的文化跟產業。

總統說，現在很多外國觀光客都覺得台灣客家很有特色，想到客家庄走一走，相信將來有更多觀光客，尤其是來自日本、韓國的旅客，都想來體驗客庄風情。未來，政府也計畫要把台灣變成世界客家中心，加上只有台灣有的六堆運動會，讓全世界的旅客都來六堆體驗客庄的美好。

總統說，2021年是六堆開基300年，今天在忠勇公面前，她要向大家宣布，正式啟動「六堆300周年慶籌備委員會」。這個委員會最重要的任務，就是用國家級的規格，來辦理六堆300年慶典活動，找回六堆客家人的光榮感，所以中央一定全力支持，把活動辦好。

總統並表示，「客家妹挺客家人」，也請客家鄉親繼續給政府最大的支持，政府一起繼續努力，讓客家文化更發揚光大。（編輯：謝雅竹）1081207