郭柯傳漸行漸遠 柯文哲：老闆不在底下走鐘

台灣民眾黨主席柯文哲（中）7日出席黨籍三重立委參選人李旻蔚競選總部成立大會，會前受訪針對郭柯漸行漸遠的傳聞表示，鴻海集團創辦人郭台銘訪美，老闆不在，底下的人發言就會「走鐘」。中央社記者王鴻國攝 108年12月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天對和鴻海創辦人郭台銘漸行漸遠傳聞表示，可以合作的部分就合作，台灣社會最大特色就是從來不缺少謠言。

柯文哲上午出席民眾黨三重立委參選人李旻蔚競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪時，針對郭柯漸行漸遠的傳聞表示，郭台銘訪美，老闆不在，底下的人發言就會「走鐘」。

他表示，以自己對鴻海的了解，紀律非常嚴明，所以講錯話是很慘的，他猜是老郭不在，底下發言尺度沒有老闆在盯，會比較放鬆。

媒體詢問傳聞民眾黨想跟郭陣營分手，柯文哲反問這是誰講的？他相信底下一定沒有人說是他講，台灣社會最大特色就是從來不缺少謠言，在政治上，一定程度的人，不會講那麼沒有智慧的話。

柯文哲表示，郭柯可以合作的部分都可以合作，但說要完全一樣，「困難啦，同一個黨的，都沒辦法百分之百相同了」，並認為郭柯都還沒開始走路，沒有漸行漸遠問題。

此外，永齡基金會顧問高虹安也針對郭陣營發言人劉宥彤臉書和網友說「把高虹安還回來」一事，澄清是玩笑話，不代表郭董的意思，因為郭董飛往美國的前一晚還鼓勵她用專業在民眾黨好好發揮。

高虹安指出，她在民眾黨團隊過得還蠻好的，討論公共議題，互動還蠻融洽；政黨的理念可透過溝通與磨合，郭柯兩人都是講道理和講數據，關心全台民眾利益，「現在郭董人在美國，要討論是否分手，要等當事人回來才能談，目前沒有看到這現象」。（編輯：張芷瑄）1081207