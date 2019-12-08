外交部：梵蒂岡與中國對話是為保障信仰自由

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）中國官媒環球時報在推特稱，中國與梵蒂岡交往的下一步是建立外交關係。外交部回應表示，教廷與中國對話旨在保障中國天主教徒的信仰自由；教廷向台方重申，梵中臨時性教務協議與外交無涉。

環球時報英文版7日在推特推文，引述梵蒂岡宗座科學院院長索隆多（Sanchez Sorondo）表示，中國和梵蒂岡交往的下一步是建立外交關係，安排教宗方濟各（Pope Francis）訪中，以及歡迎中國領導人訪問教廷。不過，推文內容並未提到發言的時間跟地點。

對此，外交部發言人歐江安表示，外交部認為，教廷與中國對話旨在保障中國廣大天主教徒的信仰自由，梵中雙方於2018年9月22日簽署主教任命臨時性協議，目的是為解決中國天主教會複雜的教務問題。

她說，教廷方面表示，協議期盼幫助中國教友擁有真正的信仰自由、確認教宗為中國天主教會的真實領袖、被羈押的中國地下主教均能獲得釋放，同時，也期待未來中國的主教均由教宗任命、神職人員不需要違背對天主的信仰，簽署違背良心的文件被迫加入所謂的愛國組織。

歐江安指出，「教廷方面向我方重申，臨時性協議與政治、外交無涉」。

另外，她表示，中國在簽署臨時性協議後，持續加強打壓其境內的天主教會，拆毀多處教會。中國壓迫教徒的行為，除引起國際普遍關注，也凸顯中國藐視梵中主教任命臨時性協議，一貫不守信用的本質，罔顧中國天主教神職人員、教友宗教信仰自由的權益。

歐江安表示，政府期盼梵中臨時性協議符合其初衷，能真正照顧中國境內的信眾，並協助宗教自由逐步萌芽，最終促使中國逐步邁向真正的民主與自由，而非將政黨政治利益凌駕於全中國13億人民的宗教信仰自由之上。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的友邦。梵中簽署臨時性協議後，教廷與台灣的邦交關係備受關注。（編輯：林淑媛）1081208