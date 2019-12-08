楊蕙如案 卓榮泰：責成北市黨部盡速處理

（中央社記者葉素萍台北8日電）「卡神」楊蕙如案延燒，民進黨基層呼籲黨應主動開除，以免影響選情。民進黨主席卓榮泰今天說，已責成台北市黨部能把盡速處理此事，讓黨紀能伸張，中央會尊重且支持北市黨部的做法。

卓榮泰今天為民進黨台北市立委參選人高嘉瑜站台，對於基層希望開除楊蕙如黨籍，卓榮泰受訪指出，一般黨員的懲處權屬於地方黨部，他已責成台北市黨部能夠盡速處理此事，讓黨紀能伸張，也讓社會對黨處理此事的明快以及依黨紀處理的原則，得到大家的支持認同，會依照內部程序盡速處理。

媒體追問，開除黨籍是否太嚴重，是否「急切割」；卓榮泰強調，這不是切割，黨員個別行為，黨無法為她負責，她自己要負責，若個別行為損及黨同志或損及黨的聲譽，黨就必須維護黨的聲譽，這是黨必要的處置，台北市黨部會立即做調查，中央會尊重且支持北市黨部的做法。

至於楊蕙如是否傷選情，卓榮泰說，選舉前任何一件大大小小的事都會影響整個風向，這事很清楚的是，楊蕙如本身是網路生意人，四處用她的網路技術招攬生意，接觸的人非常複雜，這留給司法盡速釐清；如果藉此事能有效遏止假訊息蔓延，才會呈現正面價值。

至於楊蕙如的網軍帳號是否曾在黨內初選時用來攻擊前行政院長賴清德，卓榮泰說，支持司法機關盡速查明清楚。

另外，前行政院長游錫堃之前在PTT帳號「fanfantu 2014」傳出疑遭盜用，昨天PTT澄清，因過久未登入而遭人重新註冊使用。

游錫堃今天也出席高嘉瑜輔選活動，他說，PTT的澄清已還他清白。（編輯：蘇志宗）1081208