蘇貞昌：打落警帽還推人 藍委連3錯

針對國民黨籍立委赴外交部抗議引發一連串風波，行政院長蘇貞昌（中）8日受訪時表示，可看出國民黨實在是作秀又說謊，非常不應該，也是錯誤示範，應該趕快誠意的道歉，同時不能再犯這樣的錯。中央社記者王鴻國攝 108年12月8日

（中央社記者王鴻國新北8日電）行政院長蘇貞昌今天對國民黨立委陳宜民等人日前去外交部遭拒門外並打落警帽表示，不應該拿外交部基層公務人員作秀，假裝受傷浪費醫療資源，打落警帽推人還說謊，錯錯錯連三錯。

蘇貞昌顏面神經麻痺仍四處助選，他今天來到板橋為子弟兵立委參選人張宏陸站台，為了呼籲選民支持，蘇揆推薦張宏陸的話就講約30分鐘久，絲亳未見疲態，台下民眾仍熱情回應，場面熱烈。

蘇貞昌會後接受媒體聯訪時感謝各界對他身體健康的關心並表示，天氣冷出來，在太太要求下戴上圍巾帽子，他的身體都好了，所以現在漸漸出來助選，助選行程會越來越多，另外，行政院工作很重，他還是持續照常的辦公，為了福國利民而盡力。

媒體詢及陳宜民等立委到外交部被拒門外，甚至還有立委陳玉珍被關門夾傷手送台大醫院等問題，蘇貞昌表示，這件事情有3個錯，第一，不應該拿外交部基層公務人員作秀，何況當年關西機場事件，就是國民黨團、立委放假消息，今天反過來還好意思這樣搞。

其次是假裝受傷到台大醫院，也是浪費醫療資源，第3是陳宜民把值勤女警的帽子打掉，人家都已經說是保六，還說他不知道推人家，男生打女生或推女生，都是很不應該事，事後還說謊，錯錯錯連3錯。

蘇揆說，這可看出國民黨實在是作秀又說謊，非常不應該，也是錯誤示範，應該趕快誠意的道歉，同時應該不能再犯這樣的錯。

蘇貞昌還推薦張宏陸並指出，張宏陸不但了解板橋而且非常認真負責，光是為板橋爭取停車場就有6個之多，工程經費達新台幣11億7000多萬元，總統蔡英文連任後，要在立法院好做事，就希望國會過半，他籲選民鼓勵支持像張宏陸這樣的好立委，也讓板橋、新北能夠更進步。（編輯：方沛清）1081208