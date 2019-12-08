空軍作戰指揮部指揮官 劉任遠中將接任

（中央社記者游凱翔台北8日電）空軍高階將領職務異動，12月1日起，原空軍司令部參謀長劉任遠中將及原空軍作戰指揮部指揮官鄭榮豐中將兩人互調，為空軍作戰貢獻心力。

空軍指出，空軍作戰指揮部指揮官一職已在12月1日由空軍司令部參謀長劉任遠中將接任，遺缺由鄭榮豐中將回鍋接任。

劉任遠為空軍官校74年班、國防大學空院87年班、國防大學戰院函授96年班及南華大學管理科學碩士100年班畢業，歷任國防部部長辦公室主任、國防部政務辦公室主任及空軍司令部參謀長等職位。

空軍作戰指揮部是台灣海峽防衛最前線的單位，空軍指出，空作部成立於民國39年4月16日，前身為「國防部防空司令部」；41年1月奉令改隸空軍總部，稱「空軍防空司令部」；42年4月16日改組為「空軍作戰司令部」，最後在95年3月配合組織變革，修訂為「空軍作戰指揮部」。

空軍表示，空作部以各式雷達嚴密監控中國軍事動態，各式主力戰機及防空飛彈部隊攔截及威嚇共軍的威脅，下轄13個一級單位暨JAOC（聯合空中作戰指揮中心）一個任務編組，另直轄「戰管聯隊」、「通航資聯隊」、「氣象聯隊」等三作戰勤務支援單位，並統一指揮管制空軍各飛行部隊作戰、演習及訓練任務，統籌運用國軍防空兵（火）力，發揮統合戰力，進行聯合防空作戰。（編輯：林孟汝）1081208