批吳斯懷損台灣尊嚴 賴清德：要愛護自己國家

民進黨副總統參選人賴清德（前左）8日晚間出席黨籍新北市立委參選人呂孫綾（前右）的競選總部成立晚會，與呂孫綾攜手高喊「凍蒜」等口號，籲請選民支持。中央社記者葉臻攝 108年12月8日

（中央社記者葉臻新北8日電）民進黨副總統參選人賴清德今晚出席立委參選人呂孫綾競選總部成立晚會，賴清德致詞表示，退休將領吳斯懷到中國聽訓有損台灣尊嚴，「美國支持台灣，我們也要愛護自己的國家」。

新北市第1選區（淡水區、石門區、三芝區、八里區、林口區、泰山區）立委參選人呂孫綾今天舉行淡水競選總部成立晚會，副總統陳建仁、民進黨副總統參選人賴清德、民進黨秘書長羅文嘉、新竹市長林智堅等人都出席站台。

賴清德表示，香港的警察用催淚彈攻擊人民，但香港人都沒在怕，這次的選舉代表台灣民主的選擇，過去香港是英國統治，把香港交給中國的時候，沒有問過香港的意思，所以香港現在這麼辛苦，但現在台灣已經是個民主的國家，「在香港這麼勇敢的時候，台灣人不能洩氣。」

呂孫綾致詞時表示，行政院長蘇貞昌對她說，他不忍心看他打拼了一輩子的民主自由消失，「香港到台灣只要1張機票，香港變台灣只要1張選票」，希望大家跟她站在一起守護台灣 。

羅文嘉上台前接受媒體聯訪，羅文嘉表示，台灣未來只有兩個選擇，「親中還是保台」，這不只是一場選舉，也是正式告訴全世界台灣未來要走哪一條路。

羅文嘉強調，「國民黨已經共產黨化，這次不分區名單不像反共名單，而像是共產黨的不分區名單」，呼籲過去支持國民黨的人，這次是民主跟非民主的選擇，應該守護住台灣好不容易才擁有的民主。（編輯：陳俊碩）1081208

民進黨籍新北市立委參選人呂孫綾（前右4）8日晚間舉行淡水競選總部成立晚會，黨副總統參選人賴清德（前右5）現身站台，眾人攜手齊呼口號造勢，場面熱絡。中央社記者葉臻攝 108年12月8日