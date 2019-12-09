蘇啓誠案延燒 張善政：外交部應召回謝長廷

（中央社記者王承中台北9日電）「卡神」楊蕙如涉網路帶風向侮辱大阪辦事處被起訴，駐日代表謝長廷日前表示，跟他毫無關係。國民黨副總統參選人張善政今天表示，請外交部長吳釗燮命令謝返國向立法院報告蘇啓誠案，不要護短。

張善政上午召開「從蘇啟誠事件看蔡英文政府的外交政策與作為」記者會，並邀請前外交部長歐鴻鍊、前駐紐大使介文汲與會。

張善政表示，已故前駐大阪辦事處處長蘇啓誠輕生，當時立法院就曾要求謝長廷返台報告，但謝卻置之不理，現在楊蕙如案爆發後，謝長廷又很快切割，完全未回應民眾想知道的重點，就是是否把蘇啓誠當擋箭牌，利用楊蕙如帶風向。

張善政指出，外交部則在旁邊坐視不管，既然立法院無法要求謝長廷返國，外交部可以命令謝長廷回來，但吳釗燮卻沒有任何動作，難道是因為謝長廷曾任行政院長，在黨內輩分高，所以外交部長管不動駐日代表，質疑外交部連帶也在輕視立法院。

張善政表示，希望謝長廷不要再閃躲，把跟楊蕙如的關係，以及自己在蘇啓誠案中扮演的角色講清楚，也請吳釗燮命令謝長廷返國，向立法院報告，尊重民意，不要護短。

歐鴻鍊則指出，蘇啓誠輕生後，立法院曾要求謝長廷返國報告備詢，但謝理都不理，外交部應該命令謝長廷返國，但是外交部卻沒做，他認為外交部不尊重立法院。

另外，歐鴻鍊也表示，蔡政府目前陷入美國會救台灣的迷思，非常危險，因為美國現在國際影響力大幅滑落，台灣邦交國斷7國，很多國際組織也無法參加，美國根本幫不上忙。

歐鴻鍊指出，年輕人喜歡總統蔡英文，是因為蔡總統敢捍衛主權嗆中國大陸，但主權不是在國內喊喊、嗆中國大陸就可以維護，主權必須要在國際社會上捍衛，但是台灣邦交國斷7國、國際組織及區域組織又無法加入，這嚴重傷害到台灣主權，蔡總統捍衛主權是徹底失敗。

張善政則表示，蔡政府「抗中保台」的結果就是邦交國斷7國，這是有在保台嗎，蔡總統是在用抗中，保衛自己連任而已，應該是「抗中保英」，呼籲選民要深思。（編輯：黃國倫）1081209