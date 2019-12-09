民眾黨開賣紀念小物 宣傳台灣重開機

台灣民眾黨推出2020文宣紀念小物，分為「台灣民眾黨」與「台灣重開機」兩款，內有T恤、帽子、毛巾、環保帆布袋及環保飲料袋，各限量1500組。中央社記者梁珮綺攝 108年12月9日

（中央社記者梁珮綺台北9日電）台灣民眾黨製作2020文宣紀念小物，黨發起人蔡壁如今天正式宣布開賣，盼「#ResetTaiwan 台灣重開機」的訴求散布到台灣各角落，讓停滯不前的國會重新開機。

民眾黨推出2020文宣紀念小物，分為「台灣民眾黨」與「台灣重開機」兩款，每款售價2020元，內有T恤、帽子、毛巾、環保帆布袋及環保飲料袋，各限量1500組。

民眾黨發言人陳思宇說，「台灣民眾黨」以黨主席柯文哲為象徵，呼應白色力量形象；「台灣重開機」則是以蔡壁如為組合，顏色較鮮明。她說，也有「柯文哲PK蔡壁如」的意味，屆時看誰的組合銷售較好。

陳思宇說，所有文宣小物都是台灣製造，也是民眾黨愛台灣的心；至於為何售價定在2020元，蔡壁如說，配合明年「重開機」理念，陳思宇坦言，就是為了向民眾催票，明年1月11日務必投給台灣民眾黨。（編輯：李亨山）1081209