選舉倒數衝刺 蔣萬安偕妻站路口拜票

（中央社記者黃麗芸台北10日電）選舉倒數約1個月，國民黨立委蔣萬安今早拜票時，妻子石舫亘也現身。談到對手吳怡農由總統府秘書長陳菊助選拜票，他說，民眾才是最大咖，他堅持「實在做事」態度，向選民繳交4年問政成績。

選舉進入倒數階段，蔣萬安今天上午到北市樂群二路、敬業三路路口向選民拜票，鮮少現身的妻子石舫亘也陪同現身，爭取選民支持。

蔣萬安接受媒體聯訪時表示，距離投票日約1個月的時間，積極掌握最後衝刺階段，目前很多行程都已排滿也排定，像是和晨運團體到公園拜票、站路口、掃市場及拜訪鄰里。

談到競爭對手民進黨台北市立委參選人吳怡農今天由總統府秘書長陳菊陪同站路口拜票一事，蔣萬安表示，自己相信一步一腳印，選民才是主角、民眾才是最大咖。

蔣萬安並感謝妻子今天來陪他站路口拜票，表示由於很多選民都是來自宜蘭的鄉親，也經常詢問出身宜蘭的妻子何時現身和大家互動，值此選情緊繃時期，妻子也特別排開行程助選。

蔣萬安認為，台北市立委第3選區（中山、北松山）本來就是藍綠五五波，自己這4年來都是戰戰兢兢，從不敢鬆懈，除積極幫地方民眾解決問題外，在國會也專心問政，透過這次選舉就是要告訴選民自己這4年來的成績，堅持「實在做事」的態度。

石舫亘也表示，相較4年前，民眾對蔣萬安已相當熟悉，也給予相當多的鼓勵，自己對選情樂觀有信心。（編輯：陳清芳）1081210