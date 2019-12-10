副總統：珍惜民主成果 盼為兩岸及區域安全貢獻

（中央社記者溫貴香台北10日電）副總統陳建仁今天表示，台灣由威權體制逐步發展至相對成熟的民主制度，政府與人民都非常珍惜得來不易民主成果；盼與理念相近國家合作，共同為兩岸及區域安全與福祉做出貢獻。

副總統陳建仁下午接見「哈里法克斯國際安全論壇」訪團以英文致詞表示，非常歡迎范普拉（Peter Van Praagh）主席首度來台灣訪問，相信這次來訪能增加范普拉對台灣的瞭解，對台灣當前的民主發展及所遭受的安全威脅有進一步認識，並與台灣共同捍衛民主、自由及人權等普世價值。

副總統表示，台灣從過去的威權體制逐步發展到相對成熟的民主制度，對於民主與自由的重要性有非常深刻的體認。「自由之家」（Freedom House）於1972年將台灣歸類為「不自由國家」，直到1996年總統直選當年，台灣才加入「自由國家」的行列。

副總統提到，目前台灣已歷經6次總統直選、3次政黨輪替，及多次中央與地方縣市長及民意代表民主選舉。2018年，「自由之家」對台灣的自由度評比為93分，在亞洲國家中名列前茅；台灣政府與人民都非常珍惜得來不易的民主成果。

副總統說，近年來，台灣持續強化和理念相近國家的合作，共同守護民主與自由價值。以今年來說，台美之間就有許多突破性的合作，包括3月辦理首場「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」、9月辦理首屆「印太民主治理諮商」，以及11月辦理首屆「太平洋對話」等。

他說，台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，也持續合辦工作坊及研習營，主題包括打擊公私部門貪瀆、培養媒體識讀、女性經濟賦權、網路安全與新興科技等，且日本及瑞典在今年加入合辦，台灣邦交國也積極參與，在大家共同關注的議題上深化合作。

此外，台灣也與歐盟在去年和今年舉辦兩屆「人權諮商會議」等，凸顯台灣在擁抱印太區域良治願景、共同捍衛民主價值的貢獻。

副總統提到，美國副總統彭斯（Mike Pence）在今年10月的公開演說中，肯定台灣的民主成就，並提到「美國和台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由」。

副總統表示，台灣作為國際社會負責任的一員，將會持續與美國及區域內理念相近國家緊密協力合作，堅定承擔區域和平與繁榮維護者的角色，共同為兩岸及區域的安全和福祉做出貢獻。（編輯：郭萍英）1081210