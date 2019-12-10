民進黨首波募款小物 12日推出限量飛行夾克

（中央社記者葉素萍台北10日電）民進黨今天宣布，第一波募款小物「護國保台 為民主而戰」飛行夾克，將在12日20時20分上線，只要捐款新台幣2020元，就回饋一件，數量有限。

民進黨今天透過官方臉書指出，從今年9月28日黨慶推出以來，詢問度破表的飛行夾克終於要發布。

第一波募款小物「護國保台 為民主而戰」飛行夾克，將在12日20時20分上線。民進黨指出，設計靈感來自經典MA-1飛行外套的飛行夾克，全程MIT在地工廠製造，機能性布料是台灣紡織業的驕傲，防風、透氣、防潑水，寒冬裡更是民進黨中央「護國保台」助選團的禦寒必備外套。「好不好穿？問我們每天都在外跑透透助選的卓榮泰主席就知道！」

不過，民進黨要推募款小物的消息露出後，有媒體以「又學韓國瑜？民進黨募款推飛行夾克」為題報導。民進黨發言人李晏榕晚間表示，這是令人無比傻眼，啼笑皆非的新聞標題。

李晏榕表示，民進黨今年928黨慶就已經集體穿上「台灣廠商」訂製的飛行夾克，象徵全黨就戰鬥位置，啟動選戰模式，背章也用老鷹及玉山，象徵總統蔡英文翱翔保護台灣領空。民進黨飛行夾克推出後，詢問十分熱烈，這是2個月前的新聞。

李晏榕說，卓榮泰自接任黨主席以來，便經常著飛行夾克，這也是許多人都知道的事情，「究竟是誰在當模仿貓，應該是非常明白的事情。」

李晏榕指出，事實上前幾天國民黨總統參選人韓國瑜陣營開始穿飛行夾克時，民進黨內部便有點莞爾，但也代表民進黨的衣服成功吸睛，民進黨不介意他黨跟隨。但新聞報導與事實順序錯亂，令人十分無言。（編輯：鄭雪文）1081210