否認與蘇貞昌有心結 游錫堃陪蘇巧慧鶯歌拜票

前行政院長游錫堃（前左）11日致贈「必勝達摩」給尋求連任的民進黨新北市第5選區立委參選人蘇巧慧（前右），祝蘇巧慧高票當選。中央社記者葉臻攝 108年12月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）前行政院長游錫堃今天上午陪同民進黨立委參選人蘇巧慧至鶯歌建國市場拜票，游錫堃接受媒體聯訪時，否認與行政院長蘇貞昌有心結，並致贈「必勝達摩」給蘇巧慧，祝她高票當選。

游錫堃接受媒體聯訪時，媒體詢問外界傳言行政院長蘇貞昌和游錫堃有心結，這次游錫堃來為蘇巧慧站台是不是破除傳聞。

游錫堃表示，他和蘇貞昌之間沒有心結，他從1981年當選台灣省議員和蘇貞昌當同事至今，當然會有些意見不同，但也有很多的默契，在為台灣建立主體性、邁向正常國家，大家理念都一致。

游錫堃和蘇巧慧兩人在市場拜票時，游錫堃一度對攤販的宜蘭蒜很有興趣，還拿起來向蘇巧慧解說宜蘭蒜的特色，並與攤販合照，民眾則開心高喊凍蒜。

游錫堃向媒體表示，蘇巧慧在各方面都很優秀，在這任立委任內也很重視地方建設，尤其在立法院的8個會期內都在教育及文化委員會，可見蘇巧慧很重視台灣文化跟下一代的教育，像最近反滲透法、國安五法在立法的時候，就需要像她這樣學有專精的人，未來在國會協助總統蔡英文推動國政。

蘇巧慧表示，這次請來最受歡迎的「水牛伯」游錫堃幫忙拜票，是希望在選戰倒數30天，有重量級人士來幫忙衝完最後一哩路。

游錫堃也致贈一尊「必勝達摩」給蘇巧慧，游錫堃表示，這尊達摩是從日本帶回來、經過日本誦經、羅東的達摩廟過火，能祝蘇巧慧順利當選進入國會。（編輯：李錫璋）1081211

前行政院長游錫堃（前排左2）11日陪同尋求連任的民進黨新北市第5選區立委參選人蘇巧慧（前排左3）掃街拜票，比出手勢，呼籲總統票投3號「英德配」。中央社記者葉臻攝 108年12月11日

前行政院長游錫堃（前右2）11日陪同尋求連任的民進黨新北市第5選區立委參選人蘇巧慧（前右）至鶯歌建國市場拜票。中央社記者葉臻攝 108年12月11日