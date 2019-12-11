蘇起：美中衝突將延續 台灣應在灰色地帶求生存

（中央社記者繆宗翰台北11日電）前國安會秘書長蘇起今天表示，美中衝突勢必持續，美國、中國、日本三大經濟體，台灣不應偏重任何一方，任何一個也都得罪不起，「必須在灰色地帶求生存」。

蘇起下午在台北舉辦「台灣的三角習題：從美中台到紅藍綠，台灣前途的再思考」新書媒體茶敘，並在會作上述表示。

他認為，美國總統川普（Donald Trump）上任後，華府情勢紛亂，反中勢力更顯強勢，但這些勢力中也分為「反中愛台」，以及「單純反中但對台灣漠不關心」的一群。

蘇起分析，在這種情況下，美中衝突未來會繼續下去，但國家與國家之間並不存在完全敵對與完全友好的關係，中間勢必有很多灰色地帶，美國也在遊走，因此台灣不應100%靠到一邊。

他表示，台灣很幸運，鄰居是世界第1、2、3大經濟體（美國、中國、日本），「這任何一個我們都不能得罪，只要關係處得好，繁榮會是一輩子」，「但現在台灣（政府）是唯一反中」。

蘇起說，「蔡總統執政以來最失敗的不是統和獨，是不會和其他國家相處、失去相處分寸，（她）在處理這個問題上非常失敗」。

他認為，政府與政府之間一定要溝通，馬政府過去以「九二共識」作為兩岸溝通橋樑，如果高雄市長韓國瑜明年當選總統，就會延續；蔡總統若連任，肯定不會將「九二共識」撿起來當寶，兩岸繼續沒有橋樑，剩下的只有對抗。

蘇起並說，「（民進黨政府）毀掉『九二共識』這條橋，就必須創另一條橋，這樣美中日的氣場才會順，但應該怎麼做是民進黨需要想的，我不方便幫她」，「趨吉避凶是我給蔡政府建言」。

至於台美關係，蘇起則認為，目前美國行政部門非常小心處理涉台議題，友台言論多出現於前任官員、媒體、國會議員以及智庫學者等，「但這些不代表美國政策」。

蘇起表示，倘若連美國行政部門都開始打台灣牌，且促成總統蔡英文連任，美中關係將會「地動山搖」。（編輯：邱國強）1081211