韓營批廢核拖累全民 經濟部：不是不用是無法用

（中央社記者余祥、廖禹揚台北12日電）國民黨總統參選人韓國瑜陣營今天批評總統蔡英文藐視公投、強推綠電，民進黨錯誤的能源政策用掉全民5兆元，4口之家每年要多花5萬元、單身者也要多1萬元，拖累全民20年。

經濟部回應，核一除役中，核二、核三因無法更換燃料棒或地方反對而無法延役，核四連第一部機組都還無法組裝完成，「不是不用核電，而是根本沒辦法用。」政府承諾民生基本用電330度以下不漲、小商家1500度以下不漲，可以照顧民生、穩定物價及節約能源。

韓國瑜陣營上午在國民黨召開「把錢還給年輕人！蔡政府錯誤能源政策，拖累全民20年」記者會。

韓國瑜國政顧問醫療長照組召集人王明鉅表示，民進黨的能源政策全部建構在謊言之上，民進黨說2025非核家園不會漲電價，結果大漲40%，說不會缺電，結果2017年全台公務員揮汗上班，一座電廠出問題就造成全台大停電。

王明鉅說，民進黨能源政策有三大錯誤，包括背棄公投結果廢核、用全世界最貴價格買大量的離岸風電、把能源寄託在每天要從國外進口的天然氣。

王明鉅提到，錯誤的能源政策，廢核花新台幣2兆元，離岸風電、太陽能各花1.5兆，合計要用掉全民5兆元，但民眾實質薪資沒有成長，政府卻要大家一直出錢，四口之家每年要多花5萬元、單身者也要多1萬多元，且20年要一直付下去。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋說，憑什麼為了民進黨錯誤的政策而讓全民買單，「錯誤的能源政策既要錢又要命」。

前核四廠長王伯輝表示，一切數據都可以表明核四廠完全按照法規建置，安全性足夠，「假如核四廠不能給人民生命財產安全，那核四廠沒有存在價值。」

韓國瑜國政顧問團副總召杜紫軍表示，蔡總統2025非核家園能源政策，2025年將造成GDP減少1.3%，增加8萬失業人口，經濟成長遲緩。

韓國瑜陣營提出3項能源政策承諾，包括逐年減少燃煤發電、遵照「以核養綠」公投、2035年乾淨能源占比5成，如此才能降低排放，顧及全民健康。

經濟部回應，核一目前正在除役中，核二、核三因無法更換燃料棒或地方反對而無法延役，核四更連第一部機組都還無法組裝完成，並因缺料件、自行移置料件遭監察院糾正，原廠團隊也已解散，核廢料問題懸而未決等問題，都使核能發電困難重重，因此才會說「不是不用核電，而是根本沒辦法用。」

經濟部強調，目前能源轉型作法可確保穩定供電，備用容量率維持15%以上、備轉容量率維持10%的水準，同時也能降低空污。至於對電價影響，政府承諾民生基本用電330度以下不漲、小商家1500度以下不漲，可以照顧民生、穩定物價及節約能源。

經濟部並指出，韓陣營提出2035年乾淨能源占比5成的目標，但「乾淨能源」所指為何，是否指核電及綠電，建議應務實規劃年度路徑圖，並向大眾說明，而不只是畫不實際的大餅。（編輯：謝佳珍）1081212