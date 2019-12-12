柯文哲擬選2024總統 黃國昌：2020都還沒選完

（中央社記者范正祥台北12日電）時代力量立委黃國昌今天受訪時對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲可能參選2024總統一事表示，「現在2020都還沒選完，怎麼會去討論2024的事情？可能還太早了吧！」他批評台灣選舉浪費太多公共資源在討論一些意義不大的事情，選舉應多花時間討論政見。

時代力量中央黨部舉行記者會公布第五波政見，主張透過重懲司法關說、實現人民參與審判、消滅權貴司法、強化犯罪被害人權利保障，實現「司法正義」願景。

與會的黃國昌表示，這段時間以來，時代力量從「世代正義」、「金融正義」、「司法正義」等每個領域很負責任的向外界報告政見，這才是選舉應該有的樣子。

黃國昌說，台灣現在討論選舉時，「不討論政見，一天到晚討論民調，浪費台灣太多公共資源在討論一些意義不大的事情」，他質疑，為什麼不花時間討論政見。他呼籲，台灣選舉應該展現民主社會討論議題的態度，展現台灣引以為傲的民主。

出席記者會的時代力量不分區立委被提名人邱顯智也以司法正義政見為例指出，透過攤在陽光下公開討論，可以讓更多人對國家法治認同，也是民主的最佳防腐劑。

媒體今天在時代力量記者會提問，柯文哲說要參選2024總統。媒體又問，是不是意味台灣民眾黨在催票，營造「亡柯感」。

對此，黃國昌連續兩次反問提問的媒體，「是柯文哲自己講的嗎」？黃國昌說，「可是現在2020都還沒選完，怎麼會去討論2024的事情？可能還太早了吧！」

他說，任何符合總統副總統選舉罷免法，有資格參選總統的人，在台灣是民主國家的情況下，是每個人參選的權利，「我沒有什麼特別的評論」。（編輯：蘇志宗）1081212