張善政發言惹議 朱立倫：要特別留意性平發言

國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（左3）13日到新竹縣拜訪縣長楊文科（左2）等地方重要人士，強化黨內團結氣勢。中央社記者郭宣彣攝 108年12月13日

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）國民黨副總統候選人張善政稱「蔡總統沒有生過小孩不懂父母心」惹議。前新北市長朱立倫今天表示，才剛看電影「82年生的金智英」，呼籲大家在性別平等上、發言都要特別注意。

朱立倫日前接任國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委，為強化國民黨的團結，今天到新竹縣拜訪縣長楊文科等地方重要人士。

朱立倫表示，針對地方整合問題，將結合競選總部、後援總會、顧問團等，也納入地方重要領袖與人士，國民黨不能單靠個人力量，要透過團隊努力贏得勝選。

媒體問及，前總統陳水扁指2024年總統選戰，將是桃園市長鄭文燦與朱立倫之爭。朱立倫說，現在是選戰倒數階段，國民黨不能有任何的失敗主義，每天都要全力以赴，爭取勝選。

南韓暢銷小說「82年生的金智英」反映了南韓社會近年的性別議題激辯，這部小說改編成電影後，也在南韓掀起觀影熱潮，累計超過300萬觀影人次。（編輯：方沛清）1081213