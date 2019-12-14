馬英九將當阿公 新莊陪立委參選人拜票

距離2020大選剩下不到1個月，前總統馬英九（右）14日晚間陪同國民黨籍新北市立委參選人陳明義（右2）到新莊廟街夜市拜票，沿途不少支持者爭相握手致意。中央社記者葉臻攝 108年12月14日

（中央社記者葉臻新北14日電）前總統馬英九晚間陪同國民黨立委參選人陳明義至新莊廟街夜市拜票，馬英九沿街與民眾握手、在小吃攤位簽名，陳明義也祝福馬英九將當「阿公」，馬英九則笑稱陳明義洩漏國家機密。

前總統馬英九晚間陪同陳明義至新莊慈祐宮參香，並與現場民眾有獎徵答，詢問民眾是否知道媽祖今年幾歲，只見現場沒人知道，馬英九又問，是否知道媽祖是哪個朝代的人，現場一名年約國小的男童舉手回答宋朝，馬英九追問是南宋還是北宋，將小男童考倒，馬英九隨後公布答案，媽祖今年已經1059歲，並說了段媽祖的歷史。

馬英九隨後陪同陳明義至新莊廟街夜市拜票，沿途不少支持者與他握手，馬英九也開心在慈祐宮前知名潤餅攤位簽名，場面熱絡。（編輯：陳俊碩）1081214

前總統馬英九（前）14日陪同國民黨籍新北市立委參選人陳明義至新莊慈祐宮參香，隨後並在廟前知名潤餅攤位招牌上簽名。中央社記者葉臻攝 108年12月14日

前總統馬英九（右）14日晚間到新北市新莊區，與國民黨籍立委參選人陳明義（右2）一起掃街拜票，與在地知名潤餅攤位老闆互動熱絡。中央社記者葉臻攝 108年12月14日

前總統馬英九（前右3）14日晚間陪同國民黨籍新北市立委參選人陳明義（前右4）至新莊慈祐宮參香祈福。中央社記者葉臻攝 108年12月14日